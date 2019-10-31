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Ведьмак 2019: дата выхода, сколько серий и трейлер онлайн

31 октября 2019, 20:46

Netflix определились с датой выхода нового сериала Ведьмак, а также количеством серий, и сразу же продлили его на второй сезон.

Ведьмак 2019
Ведьмак 2019: сколько серий, список актеров и ролей / Netflix

Новый сериал по вселенной Геральта - Ведьмак на Netflix выходит 20 декабря 2019 года.

Шоуранеры сериала наконец-то определились с окончательными сроками выхода, и назначили сразу же второй сезон, который выйдет весной 2020 года.

Лорен Шмидт, Шон Дэниэл и Джейсон Браун наконец определились с выходом в мир их толлерантной версии Вельмака, которого сыграет "Супермен" Генри Кавилл, и которого назвали "слишком слащавым" еще с появлением первого тизера.

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Ведьмак на Netflix: сюжет

События нового сериала Ведьмак развернуться в раннем этапе становления Геральта. Кроме того, шоуранеры решили показать то, что всегда интриговало поклонников книг - как Йеннифер сама исправила себе внешность, и как она стала стерильной.

В сериале мы увидим не только, как Йеннифер стала чародейкой, но, возможно, даже становление Геральта ведьмаком - уж очень молодо он выглядит на некоторых кадрах трейлера. Также будут экранизированы некторые события из  книг Последнее желание и Меч предназначения. По крайней мере, мы видели и Поветту, и маленькую Цири, и горящую Цинтру, и войска Нильфгаарда. Кроме того, в сериал попадет даже знаменитая битва на холме, в которой пострадали и Трис и Йоеннифер.

Ведьмак на Netflix: Актреры

В ведьмаке Лорен Шмидт решила положить толстый болт на все каноны, и сделать сериал, герои которого не имеют ничего общего с книжными и сериалными. Еще вначале, когда фанаты узнали, что на роль Цири она искала чернокожую девушку, шоуранера чуть не четвертовали. Лорен Шмидт уступила, но полностью отыгралась на всех остальных значимых персонажах, начиная с Геральта и заканчивая чернокожими дриадами. Итак, предлагаем ознакомиться с миром Ведьмака по-нетфликсовски. Напомним, события разворачиваются в странах географически - Скандинавия, Северная Германия, Польша и Исландия в раннем Средневековье.

Геральт - Генри Кавилл

Йеннифер - Аня Чалотра

Ведьмак 2019: Аня Чалотра
Ведьмак 2019: Аня Чалотра / скриншот

Цири - Фрейя Аллан

Ведьмак 2019: Фрейя Аллан
Ведьмак 2019: Фрейя Аллан / скриншот

Трис Мериголд - Анна Шафер

Ведьмак 2019: Анна Шифер
Ведьмак 2019: Анна Шифер / Instagram

Кагыр - Имон Фэррен

Ведьмак 2019 - Имон Фэррен
Ведьмак 2019 - Имон Фэррен / скриншот

Лютик - Джои Бетти

Ведьмак 2019: Джои Бетти
Ведьмак 2019: Джои Бетти / скриншот

Стрегбор - Ларс Миккельсен

Ведьмак 2019: Ларс Миккельсен
Ведьмак 2019: Ларс Миккельсен / скриншот

Истредд - Ройс Пирресон

Ведьмак 2019 - Ройс Пирресон
Ведьмак 2019 - Ройс Пирресон / Скриншот

Тиссая Да Врие - Мианна Беринг

Ведьмак 2019: Мианна Беринг
Ведьмак 2019: Мианна Беринг / Instagram

Королева Калантэ - Джоди Мэй

Ведьмак 2019: Джоди Мэй
Ведьмак 2019: Джоди Мэй / скриншот

Рэнфри - Милли Брейди

Ведьмак 2019: Милли Брейди
Ведьмак 2019: Милли Брейди / Instagram

Сабрина Глевиссик - Терика Уилсон-Рид

Ведьмак 2019: Терика Уилсон-Рид
Ведьмак 2019: Терика Уилсон-Рид / Телеграм

Фрингилья Виго - Мими Ндивени

Ведьмак 2019: Мими Ндивени
Ведьмак 2019: Мими Ндивени / Instagram

Тауриэль - Наташа Кульзак

Ведьмак 2019: Наташа Кульзак
Ведьмак 2019: Наташа Кульзак / Instagram

Филавандрель (Фидаиль) - Том Кэнтон

Ведьмак 2019: Том Кэнтон
Ведьмак 2019: Том Кэнтон / скриншот

Ведьмак на Netflix: Сколько серий и когда смотреть

В сериале Ведьмак на Netflix будет 2 сезона по 8 серий. Первые 8 серий выйдут все в один день 20 декабря 2019. Следующий сезон выйдет весной 2020 года, предположительно - в марте-апреле. Новых серий пока что больше не снимали.

Ведьмак на Netflix смотреть онлайн официальный трейлер:

Ранее Лорен Шмидт прокомментировала новый скандал на Ведьмаке.

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