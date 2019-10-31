Ведьмак 2019: дата выхода, сколько серий и трейлер онлайн

Netflix определились с датой выхода нового сериала Ведьмак, а также количеством серий, и сразу же продлили его на второй сезон.
Новый сериал по вселенной Геральта - Ведьмак на Netflix выходит 20 декабря 2019 года.
Шоуранеры сериала наконец-то определились с окончательными сроками выхода, и назначили сразу же второй сезон, который выйдет весной 2020 года.
Лорен Шмидт, Шон Дэниэл и Джейсон Браун наконец определились с выходом в мир их толлерантной версии Вельмака, которого сыграет "Супермен" Генри Кавилл, и которого назвали "слишком слащавым" еще с появлением первого тизера.
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Ведьмак на Netflix: сюжет
События нового сериала Ведьмак развернуться в раннем этапе становления Геральта. Кроме того, шоуранеры решили показать то, что всегда интриговало поклонников книг - как Йеннифер сама исправила себе внешность, и как она стала стерильной.
В сериале мы увидим не только, как Йеннифер стала чародейкой, но, возможно, даже становление Геральта ведьмаком - уж очень молодо он выглядит на некоторых кадрах трейлера. Также будут экранизированы некторые события из книг Последнее желание и Меч предназначения. По крайней мере, мы видели и Поветту, и маленькую Цири, и горящую Цинтру, и войска Нильфгаарда. Кроме того, в сериал попадет даже знаменитая битва на холме, в которой пострадали и Трис и Йоеннифер.
Ведьмак на Netflix: Актреры
В ведьмаке Лорен Шмидт решила положить толстый болт на все каноны, и сделать сериал, герои которого не имеют ничего общего с книжными и сериалными. Еще вначале, когда фанаты узнали, что на роль Цири она искала чернокожую девушку, шоуранера чуть не четвертовали. Лорен Шмидт уступила, но полностью отыгралась на всех остальных значимых персонажах, начиная с Геральта и заканчивая чернокожими дриадами. Итак, предлагаем ознакомиться с миром Ведьмака по-нетфликсовски. Напомним, события разворачиваются в странах географически - Скандинавия, Северная Германия, Польша и Исландия в раннем Средневековье.
Геральт - Генри Кавилл
Йеннифер - Аня Чалотра
Цири - Фрейя Аллан
Трис Мериголд - Анна Шафер
Кагыр - Имон Фэррен
Лютик - Джои Бетти
Стрегбор - Ларс Миккельсен
Истредд - Ройс Пирресон
Тиссая Да Врие - Мианна Беринг
Королева Калантэ - Джоди Мэй
Рэнфри - Милли Брейди
Сабрина Глевиссик - Терика Уилсон-Рид
Фрингилья Виго - Мими Ндивени
Тауриэль - Наташа Кульзак
Филавандрель (Фидаиль) - Том Кэнтон
Ведьмак на Netflix: Сколько серий и когда смотреть
В сериале Ведьмак на Netflix будет 2 сезона по 8 серий. Первые 8 серий выйдут все в один день 20 декабря 2019. Следующий сезон выйдет весной 2020 года, предположительно - в марте-апреле. Новых серий пока что больше не снимали.
Ведьмак на Netflix смотреть онлайн официальный трейлер:
Ранее Лорен Шмидт прокомментировала новый скандал на Ведьмаке.