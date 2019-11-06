Фильм Джокер: что случилось с соседкой Артура в конце

В фильме Джокер 2019 Артур, которого играл Хоакин Феник

Джокер 2019: раскрыта главная интрига / Warner Bros

с, придумал себе роман с девушкой-соседкой по площадке - Софи. В конце он понимает, что все это выдумка, но нам не показали, что он с ней сделал.

Оказывается, у такого безумца, которым был Джокер, была своя логика, и Софи попала под нее. Об этом Тодд Филлипс рассказа в интервью изданию IndieWire.

В фильме Артур встречает Софи с дочкой в лифте. Потом он приходит к ней, у них завязывается роман - они гуляют, проводят время вместе, и она даже посещает его в больнице матери.

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Однако, во второй части фильма, когда Артур понимает всю правду о себе и матери, он врывается к ней домой, чтобы пожаловаться, но остается неузнанным - девушка просит его уйти. После этого мы видим только, как Джокер идет по коридору. Мнения разделились пополам - кто-то думал, что он убил девушку, а кто-то приводил доводы против. Тодд Филлипс все объяснил:

"Он определённо её не убивал, говорю это вам как режиссёр и сценарист. Нам понравилась идея этой сцены, которая работает для зрителей как лакмусовая бумажка с вопросом "насколько он безумен?". Большинство людей, которых я спрашивал, говорили, что он не убивал её, потому что они поняли идею — он убивает только тех людей, которые поступили с ним плохо. Она ему ничего плохого не сделала. Большинство людей это понимало, что, даже будучи злодеем, Артур следует определённому кодексу. И, конечно, он не убивал эту женщину с площадки".

К тому же он разъяснил, что и вовсе планировал показать сцену, как Софи смотрит выступление Джокера по ТВ, но потом вырезал сцену и оставил интригу.

Напомним, что Джокер собрал уже более 900 миллионов долларов - рекорд для фильмов с рейтингом R. Кроме того, фильм номинирован на 16 номинаций Оскара в этом году. Сам бюджет фильма был всего лишь 60 миллионов - мелочи для сегодняшнего дня.