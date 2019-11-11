Перші Ластівки 1 серия смотреть онлайн и сюжет

Перші Ластівки 1 серия: онлайн / Новий канал

Первая серия сериала Перші Ластівки вышла 11 ноября в 19-00 на Новом. В первой серии нас познакомили с героями, с которыми творится что-то непонятное и ужасное. Почему в школу пришла полиция, и кто покончил с собой в первой серии - смотрите и читайте на сайте Гларед.

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В первой серии Перші Ластівки начинается учеба в школе - на 1 сентября приходит нынче уже 11-Б класс, и мы узнаем, что за лето ученики пережили очень много.

Кто-то нюхает наркотики, кто-то расстался, кто-то влюбился, а кто-то неудачно забеременел.

Главные герои - Катя, Полина, Федя, Никита, и Лера, которых сыграли Максим Самчик, Полина Носихина, Саша Рудинский, Таисия Щурук, Олег Гоцуляк и Максим Девизоров.

Серіал Перші ластівки 1 серия смотреть онлайн - 11-11-2019:

Напомним, новые серии сериала Перші Ластівки выходят с 19 ноября с понедельника по четверг в 19-00 на Новом Канале.