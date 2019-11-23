  1. Главная
  3. Кино и сериалы

Ведьмак на Netflix: описание серий и весь сюжет сериала

23 ноября 2019, 16:33

Создатели сериала Ведьмак на Netflix сделали упреждающий удар, и опубликовали полное описание серий предстоящего сериала Ведьмак.

Геральт в трансформации
Ведьмак 2019: обзор сериала/ скриншот

Создатели сериала Ведьмак 2019 на Netflix слили в сеть описание всех серий первого сезона сериала, который выходит в начале декабря. Для фанатов Ведьмака, которые не согласны с подбором актеров шоуранером, это настоящий подарок - вы сможете знать, что будет в каждом эпизоде сериала Ведьмак.

Новый сериал Ведьмак с Генри Кавиллом в главной роли выходит целым сезоном на Netflix 20 декабря, и мі уже наперед будем знать сюжет.

Читайте такжеВедьмак 2019: список серий и биография актеров сериала

Шоуранер Лорен Шмидт обещала взять за основу первую и часть второй книги, но в итоге біло намешано всего подряд вместе с сюжетом игр и фантазией сценаристов, поэтому шпаргалка появилась очень кстати.

Ведьмак 1 сезон: описание всех серий

"Начало конца" (The End`s Beginning)

"Побеждён монстр, назван мясник". Судя по всему, эпизод адаптирует рассказ Меньшее зло, в котором ведьмак получил знаменитое прозвище "Мясник из Блавикена". Вдобавок, судя по просьбе "проверить здоровье Лютика" и упоминанию джинна, в сюжет ещё включат "Последнее желание", которые хронологически вообще происходят в разное время.

"Четыре метки" (Four Marks)

"Ранние дни чародейки". Видимо, речь пойдёт о прошлом Йеннифэр. Это полный полет фантазии сценаристов, но судя по трейлерам, тут нам поведают, как Йеннифер попала к чародейкам, стала магичкой, как изменила свой облик и была стериализована.

"Предательская луна" (Betrayer Moon)

"Придирчивый едок, позор семьи". Похоже, экранизация рассказа "Ведьмак".

"О банкетах, бастардах и захоронениях" (Of Banquets, Bastards and Burials)

"Некоторые расплачиваются законом неожиданности". Вероятно, поднимается история с Поветтой, королевой Каланте, Ежом и правом неожиданности, которым Геральт воспользовался впервые в жизни в рассказе "Вопрос цены".

"Бутылочный аппетит" (Bottled Appetites)

"Судьбоносная встреча, покалеченный бард" - Тут несколько вариантов, к сожалению - знакомство Геральта с Лютиком, рассказ "На краю света", либо "Последнее желание".

"Редкие виды" (Rare Species)

"Начинается охота на дракона" - все мы знаем историю о золотом драконе Йоне Три Галки, который был чем-то вроде Геральта для драконов. Там же была новая встреча Геральна и Йеннифер после очередного расставания. Рассказ называется "Предел возможного".

"Перед падением" (Before the Fall)

"Возвращение к временам, когда ещё не пылало королевство". Возможно, речь о прошлом Цинтры, когда Геральт прибыл в Цинтру, чтобы проведать Цири, и узнал о смерти Ежа и Поветты в "кораблекрушении", которое устроил Вильгефорц.

"Нечто большее" (Much More)

Ведьмачья семья, как вы все любите говорить". Название явно отсылает к рассказу "Нечто большее", но по слогану можно предположить, что речь идёт про Каэр Морхен и его обитателей, а также, возможно, о Цири - когда Геральт обратился за помощью к Трис Меригольд для обучения девочки. Трейлер намекает, что моменты обучения Цири будут присутствовать в сериале, и Трис точно указана в списке персонажей.

Читайте такжеВедьмак 2019: дата выхода и официальный постер с главными героями

Ведьмак на Netflix смотреть онлайн трейлер сериала:

Напомним, сериал Ведьмак снимался Netflix полтора года, и выходит перед католическим Рождеством.

сериал онлайн Netflix Ведьмак новости шоу бизнеса
Сейчас вы просматриваете новость «Ведьмак на Netflix: описание серий и весь сюжет сериала». Другие новинки кино, лучшие сериалы и последние новости в мире кинематографа доступны в разделе «Кино и сериалы». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

16:55
В РФ нашли новое оправдание пропаже вещей с захваченных кораблей
16:35
Новый год 2020: что обязательно выбросить из дома до праздника
16:33
Ведьмак на Netflix: описание серий и весь сюжет сериала Видео
16:26
В РФ анонсировали новые переговоры по транзиту газа через Украину
16:02
Задержание судна с 22 украинцами: в МИД рассказали о судьбе экипажа
15:41
Тертый пирог с джемом: очень простой пошаговый рецепт с фото
15:35
Министр обороны рассказал, почему хочет "убить" призыв в армию
15:10
"Занимался контрабандой еще при Януковиче": озвучены ужасные последствия аварии танкера в Черном море
15:02
Четвертовавший мужчину в Сирии наемник РФ участвует в патриотическом воспитании детей
14:44
Hello: Полное расписание концертов группы Антитіла в 2020
14:40
ТОП-3 самые модные мужские стрижки 2019-2020: канадка, британка и андеркат - фото Фото Видео
14:26
"Ни один гей-парад не пропускает": Москаль потроллил Гончарука
14:05
В центре Киева во время Транс-марша произошли столкновения Фото
14:00
Гороскоп на завтра: кому грозят "укусы" судьбы, а кому ждать удачи в любви
13:40
"Нам посрать": главой Госархива стал автор стихов о мастурбации
13:38
Перші Ластівки: чем закончился сериал - объяснение концовки Видео
13:13
Суд в Гааге: Украина и Россия не договорились по инциденту в Керченском проливе – МИД РФ Видео
12:53
"Опасное селфи": Берлускони с саммита попал в больницу
12:31
Может полегчает, а может испустит дух: чем больна экономика Украины мнение
12:23
Эксперты назвали инструмент России для раскола Европы
11:53
"Нападение в Просвите, кровь": активист рассказал о дерзком избиении в Днепре
11:23
Россиянин и 22 украинца: в Малайзии задержали судно, первые подробности
11:02
В аэропорту Львов произошло ЧП: самолеты из Стамбула и Египта не смогли приземлиться
10:44
День памяти жертв Голодомора: Зеленские в Киеве возложили "колоски скорби" Фото
10:39
"Чикатило с аппетитом": еще одна любовница доцента-расчленителя рассказала жуткую правду о нем
10:20
Гороскоп на 23 ноября 2019: кто попал в лузеры, а кто - в фавориты
10:18
В Киеве резко потеплеет: синоптик назвал даты Видео
10:15
Три причины, почему серьезно взялись за Садового мнение
10:00
Зимний маникюр 2020 на короткие ногти: синий маникюр, свитер на ногтях и новогодние мотивы – 44 фото Фото
09:45
"Сыворотки нет": Комаровский рассказал, как Скалецкой на уши "навешали лапши" Видео
09:37
"Подарить Ху*лу унитаз на нормандской встрече": журналист предрек Донбассу судьбу разграбленных кораблей Видео
09:15
Лучшее тесто для пиццы и бомбезная начинка: как сделать быструю пиццу Фото
08:44
Понять и простить: готовы ли украинцы к возвращению Донбасса мнение
08:42
Вмешательство в выборы в США: Путин и спецслужбы России повесили всех собак на Украину - СМИ
08:11
В "ДНР" внезапно прекратили скрывать морду "премьер-министра" Ананченко
07:36
"Что там у хохлов?": "чучело лаптеходное" Пушков предостерег Украину от сотрудничества с Польшей
07:16
"Муньку видно, п*зду выставила": голая Волочкова сделала порно-шпагат
06:58
Пора выйти из реанимации, или Почему Украине нужно избавиться от кабалы МВФ мнение
06:06
День ангела Ольги 2019 – поздравления, элегантные открытки и гиф Фото
05:31
Чтобы бес не обиделся: что нужно говорить перед выходом из дома и если пришлось вернуться
05:27
Душить змею: медики рассказали, как порно влияет на потенцию
04:55
Путин честен: эксперт раскрыл планы хозяина Кремля в Украине Видео
04:28
Как похудеть к Новому году: диетолог дала дельные советы
04:05
Главная женская стрижка 2020 - каре: ТОП-8 самых модных видов каре - фото Фото
03:16
Работа по шоколадной методике: медики развеяли самые стойки мифы об анальном сексе
02:30
Безумные платежки: эксперт рассказал о новых тарифах на газ
02:20
Ученые развеяли мифы о влиянии вина и кофе на сердце
02:02
"Теряли сознание": в ВМС рассказали о спасении экипажа с танкера Делфи в Одессе Фото Видео
01:51
Взрыв в жилом доме в Киеве: виновники могут сесть на 7 лет Видео
00:49
В России раскритиковали стратегию команды Зеленского по возврату Крыма
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять