Ведьмак на Netflix: описание серий и весь сюжет сериала

Ведьмак 2019: обзор сериала/ скриншот

Создатели сериала Ведьмак 2019 на Netflix слили в сеть описание всех серий первого сезона сериала, который выходит в начале декабря. Для фанатов Ведьмака, которые не согласны с подбором актеров шоуранером, это настоящий подарок - вы сможете знать, что будет в каждом эпизоде сериала Ведьмак.

Новый сериал Ведьмак с Генри Кавиллом в главной роли выходит целым сезоном на Netflix 20 декабря, и мі уже наперед будем знать сюжет.

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Шоуранер Лорен Шмидт обещала взять за основу первую и часть второй книги, но в итоге біло намешано всего подряд вместе с сюжетом игр и фантазией сценаристов, поэтому шпаргалка появилась очень кстати.

Ведьмак 1 сезон: описание всех серий

"Начало конца" (The End`s Beginning)

"Побеждён монстр, назван мясник". Судя по всему, эпизод адаптирует рассказ Меньшее зло, в котором ведьмак получил знаменитое прозвище "Мясник из Блавикена". Вдобавок, судя по просьбе "проверить здоровье Лютика" и упоминанию джинна, в сюжет ещё включат "Последнее желание", которые хронологически вообще происходят в разное время.

"Четыре метки" (Four Marks)

"Ранние дни чародейки". Видимо, речь пойдёт о прошлом Йеннифэр. Это полный полет фантазии сценаристов, но судя по трейлерам, тут нам поведают, как Йеннифер попала к чародейкам, стала магичкой, как изменила свой облик и была стериализована.

"Предательская луна" (Betrayer Moon)

"Придирчивый едок, позор семьи". Похоже, экранизация рассказа "Ведьмак".

"О банкетах, бастардах и захоронениях" (Of Banquets, Bastards and Burials)

"Некоторые расплачиваются законом неожиданности". Вероятно, поднимается история с Поветтой, королевой Каланте, Ежом и правом неожиданности, которым Геральт воспользовался впервые в жизни в рассказе "Вопрос цены".

"Бутылочный аппетит" (Bottled Appetites)

"Судьбоносная встреча, покалеченный бард" - Тут несколько вариантов, к сожалению - знакомство Геральта с Лютиком, рассказ "На краю света", либо "Последнее желание".

"Редкие виды" (Rare Species)

"Начинается охота на дракона" - все мы знаем историю о золотом драконе Йоне Три Галки, который был чем-то вроде Геральта для драконов. Там же была новая встреча Геральна и Йеннифер после очередного расставания. Рассказ называется "Предел возможного".

"Перед падением" (Before the Fall)

"Возвращение к временам, когда ещё не пылало королевство". Возможно, речь о прошлом Цинтры, когда Геральт прибыл в Цинтру, чтобы проведать Цири, и узнал о смерти Ежа и Поветты в "кораблекрушении", которое устроил Вильгефорц.

"Нечто большее" (Much More)

Ведьмачья семья, как вы все любите говорить". Название явно отсылает к рассказу "Нечто большее", но по слогану можно предположить, что речь идёт про Каэр Морхен и его обитателей, а также, возможно, о Цири - когда Геральт обратился за помощью к Трис Меригольд для обучения девочки. Трейлер намекает, что моменты обучения Цири будут присутствовать в сериале, и Трис точно указана в списке персонажей.

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Ведьмак на Netflix смотреть онлайн трейлер сериала:

Напомним, сериал Ведьмак снимался Netflix полтора года, и выходит перед католическим Рождеством.