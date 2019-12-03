Актер Перших Ластівок Макс Самчик женится: подробности

Перші Ластівки - Макс Самчук женится / Новий Канал

Звезда сериала Перші Ластівки Макс Самчик, который играл гея Федю, готовится к скорой свадьбе.

О решении создать семью рассказала сама его девушка модель Ангелина Трандафилова, передает Новий Канал.

Ангелина Трандафилова призналась, что свадьба уже близко: "Скоро я буду носить его фамилию".

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Об этом она проболталась во время интервью, на котором побывали все герои сериала.

"Мы вместе уже 4 года, но про нашу историю лучше спрашивайте Ангелину", - отнекался в свое время актер.

И девушка рассказал все про их знакомство.

"Мы познакомились четыре года назад. В то время учились в одном университете, только я на курс старше. По словам Макса, он увидел меня на сцене на капустнике, влюбился, и сказал своему другу: "Эта девочка будет моей". А потом добавил меня в ВК в друзья и… пару дней молчал! Так совпало, что я в тот момент как раз решила "почистить" список друзей и добралась до Макса. Сначала хотела удалить, а потом передумала: мальчик симпатичный, интересный, может, познакомимся! Читайте такжеПерші Ластівки: чем закончился сериал - объяснение концовкиИ, чтобы не писать банальное "Привет, как дела", я, увидев на его странице фото с микрофоном, решила спросить, не поет ли он. Макс тогда очень удивился, и пришлось мне как-то выкручиваться, что, мол, это для работы нужно. Разговор завязался, и Макс предложил мне встретиться… 1 апреля. Я так переживала, что приехала на встречу возле театра на 10 минут раньше! Но я же девушка, и решила, что не могу прийти на свидание первой, написала, что опаздываю на 15 минут. Макс в свою очередь, тоже находясь на месте, написал, что вообще думал, что это розыгрыш, и что он еще дома. Я очень расстроилась и ушла… Когда я вернулась домой, мне пришло сообщение с фото, на котором Макс стоит возле театра, и подпись: "То чувство, когда ты Хатико". Мы тогда так и не встретились, но решились на вторую попытку 2 апреля. И снова все шло не по плану: Макс был на дне рождения друга, и встреча наша перенеслась с 9 вечера на 12 ночи. Макса я тогда еще вообще не знала, и как решилась приехать так поздно на свидание, до сих пор не понимаю. Мы гуляли всю ночь и с утра вместе пошли в университет, а после пар снова встретились и гуляли до рассвета. Мы так провели несколько дней: учились и гуляли вдвоем, вообще не спали… И потом всё закрутилось-завертелось. И вот вместе уже четыре года", – вспоминает Ангелина.

Перші Ластівки: Макс Самчик и Ангелина Трандафилова / facebook

О помолвке дело и вовсе оказалось интригующим.

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"Мы встречались на тот момент около месяца, и в каком-то разговоре Макс ляпнул что-то вроде "Выходи за меня", а я взяла и сказала "Да". Отступать было некуда, и мы… пошли в ЗАГС! Просидели в очереди несколько часов и получили кучу квитанций на оплату, с которыми нужно было вернуться и уже официально все сделать. Мы бегали с этими квитанциями недели три, потому что банки работали до 18:00, а мы учились до 19:00. В общем, так и не оформили отношения официально. Но выставили фото в Instagram и написали, что уже муж и жена :). Так как родным мы ничего про поход в ЗАГС не сказали, они все увидели в соцсетях и, конечно же, завалили нас вопросами. Стали звонить, писать… А нам просто было очень весело все это слушать и читать комментарии под фото. Сейчас мы помолвлены", - говорит девушка.

Напомним, что в сериале Перші Ластівки Максим играл Федю - гея, которого Друг шантажировал тем, что раскроет всем его секрет. А у Феди при этом был отец-гомофоб, который никак не одобрил бы стремления сына.