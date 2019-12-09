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Я все тебе докажу: дата выхода, актеры и сколько серий

9 декабря 2019, 16:03

Новый сериал Я все тебе докажу выходит на СТБ, Когда смотреть, а также сколько серий в сериале Я все тебе докажу - читай на Главреде.

Я все тебе расскажу
Я все тебе расскажу: дата выхода и сколько серий / СТБ

Новый сериал СТБ Я тебе все докажу выходит на ТВ в начале декабря. В сериале расскажут незавидную историю поиска счастья Елены Федоришиной. Съесмками занималась студия Киевтелефильм, сериал получил 16 серий.

Новый сериал СТБ рассказывает историю, как следователь Елена Федоришина оказалась брошенной - дочка уехала на учебу в другой город, а влиятельного мужа она застала во время измены с секретаршей.

Она решает перевестись на службу в областной центр. Но скоро она пожалеет о своем решении.

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Я все тебе расскажу: сюжет сериала

Елена Федоришина в один момент теряет прекрасную работу в органах, влиятельного мужа полковника Федоришина и 17-летнюю дочку Викторию, которая радует маму своими успехами в учебе.

Идиллию разрушает то, как она застает мужа с дерзкой секретаршей в своей постели. Она решила оборвать концы и разводится, а потом бросает работу.

Любимая сестра Тамара советует Елене сжечь все мосты и начать все сначала. Она предложила Лене переехать жить к ней и перевестись на службу в областной центр.

Таким образом Елена оказывается ближе к дочке, и подальше от бывшего мужа. Чтобы быстрее решить все бумажные дела, Елена позвонила юношеской любви Михаилу, подполковнику областного отдела. По старой дружбе мужчина моментально помог Федоришиной.

Елена не знала, что вместо того, чтобы расслабиться в глубинке, она попадет в центр подковровых интриг и странных расследований.

Я все тебе расскажу: актеры и роли

В сериале снялись опытные актеры, которые сумели отыграть свои роли для сериала.

  • Ирина Ефремова – следовательница Елена Федоришина;
  • Максим Лагашкин – подполковник Кагарлицкий;
  • Эдуард Флеров – майор Дергач;
  • Александр Тютин – генерал Саенко;
  • Алексей Смолка – следователь Пороховщиков;
  • Заза Чантурия – детектив Воробьев;
  • Матвей Зубалевич – следователь Родзянко;
  • Тамара Антропова – судмедэксперт Мария Кацман;
  • Владимир Питеров – полковник Федоришин.

Я все тебе расскажу 2019: смотреть онлайн трейлер:

Съемками занимались Андрей Румянцев (сценарий), Павел Карван (исполнительный продюсер), Валентин Опалев (продюсер), Александр Пархоменко и Денис Тарасов (режиссеры постановщики).

Серии будут выходить с 21:00 по две в день с понедельника по четверг на СТБ,

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