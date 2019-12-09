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Я все тебе докажу 2019: что было в 1 и 2 сериях сериала

9 декабря 2019, 20:30

Премьера сериала Я все тебе докажу состоялась 9 декабря на СТБ. 1 и 2 серия Я все тебе докажу вышли в в 21:00. Что показали в 1 и 2 серии Я все тебе докажу - читай на Главреде.

Я все тебе докажу 2019: 1 серия онлайн
Я все тебе докажу 2019: 1 и 2 серия онлайн / СТБ

Премьера 1 и 2 серий Я все тебе докажу состоялась в понедельник 9 декабря. В первых сериях нас познакомили с главной героиней и ее родственниками. Как завязался скандал, и почему главная героиня решила "сжечь мосты", и покинуть дом - смотрите и читайте в материалах Главреда.

Я все тебе докажу - описание 1 серии смотреть онлайн анонс

Елена Федоришина работает следователем. Она дослужилась до майора, замужем за полковником, воспитывает взрослую дочь. В следующем году надеялась получить квартиру за выслугу лет. В 1 серии Я все тебе докажу спокойная жизнь Лены разбилась вдребезги. Она заехала на работу, чтобы завезти мужу чистую рубашку. И застала его в объятьях секретарши…

В тот же миг женщина поняла, что она давно не любит этого человека. Она просто не решалась на развод из-за дочери. Но теперь Вика выросла и поступила в университет, значит, Елену ничто не может остановить.

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Я все тебе докажу: смотреть онлайн 1 серию - 09-12-2019:

Я все тебе докажу - описание 2 серии смотреть онлайн анонс

Родственница предложила Лене пока что пожить у нее. Недолго думая, следовательница переводится в местный отдел. По счастливому совпадению, начальник – старый товарищ Елены, с которым она когда-то училась вместе. И тот очень оживился, узнав, что Лена рассталась с мужем.

Тем временем оказывается, что следователи уже год бьются над делом серийного убийцы. Маньяк насилует молодых девушек, убивает и оставляет на  их телах алые розы. Недавно он прирезал очередную жертву. Полиция задержала паренька, который вскорости подписал чистосердечное признание. Но может ли он быть настоящим убийцей? Елена сомневается в этом. Изначально она должна была заниматься исключительно бумажной работой, но профессиональный интерес взял верх. Когда Лена узнала о деле серийного убийцы, она тут же подключилась к расследованию. У нее есть дополнительный повод для беспокойства, ведь маньяк убивает девушек, до ужаса похожих на ее дочь.

Я все тебе докажу: смотреть онлайн 2 серию - 09-12-2019:

Все серии сериала Я все тебе докажу можно смотреть на СТБ, либо на Телепортале онлайн. Также все серии и их описание будет на сайте Главред.
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