Відморожений: актеры и роли нового комедийного сериала

Відморожений: актеры и роли сериала / 1+1

Сериал Відморожений выходит 16 декабря на 1+1, и все с нетерпением ждут обещанный шедевр от Dzidzio и 1+1. Кто же сыграл в сериале Відморожений, и что известно про актеров - читай на Главреде.

В новом сериале Відморожений герой Dzidzio переносится во времени на двадцать лет из-за того, что в далекие 90-е скрываясь от мафии закрылся в холодильнике и заморозился. Теперь же его отмораживают родственники, которые пытались навести порядок в доме, чтобы его продать.

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Відморожений - Николай и Оксана Дзидзюк / 1+1

В сериале Відморожений сыграли украинские актеры театра и кино

Відморожений: актеры и роли

Михаил Хома

Відморожений - Dzidzio Михаил Хома / Instagram

Михаил Хома родился 20 ноября 1983 года в с. Бортники Львовского района. Он рано потерял отца, а мать уезжала на длительные заработки в Португалию (где сейчас живет), и воспитанием Михаила занимались дедушка и бабушка. Он в 6 лет начал учиться в музыкальной школе, а потом поступил в музыкальное училище, в котором закончил факультет дирижеров. После этого поступил в Киев в КНУКиИ.

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С музыкальной карьерой не сразу все сложилось, и какое-то время Михаил работал на таможне. И жизнь в селе и работа на таможне были отображены в его будущих фильмах Dzidzio і Контрабас, Dzidzio перший раз.

Изначально Михаил выступал с группой Михайло Хома і друзі, которая преимущественно занималась свадьбами и вечеринками. В 2009 году он с Лесиком и Скрябиным основали группу Dzidzio, которая занимается активной музыкальной деятельностью и сейчас.

Dzidzio женат на Ярославе Притуле из Львова, с которой вместе учились, а потом играли в группе Михайло Хома і друзі.

Всеволод Шекита - Николай Дзидзюк

Відморожений - Всеволод Щекита / facebook.com/seva.salvador

Всеволод Шекита родился 21 апреля 1982 года в Артемовске Донецкой области (ныне Бахмут).

С 2005 года по настоящее время - артист драмы Киевского академического музыкально-драматического театра им. Саксаганского в Белой Церкви.

В 2001 году заканчивал Артемовское музыкальное училище, потом

Харьковскую академию культуры по специальности актёр драматического театра и кино в 2005.

Всеволод также сотрудничает с АБА Студия и Film.ua Group.

Екатерина Вишневая - Оксана Дзидюк

Відморожений - Екатерина Вишнева / kino-teatr.ru

Екатерина Вишневая родила 23 января 1986 года в Кивом Роге. Она закончила КНУТКиТ им. И. К. Карпенко-Карого в 20078 году. Тем не менее, с 2004 года состояла в труппе Киевского центра современного искусства ДАХ, но на 2019 год уже работает в театре Золотые ворота и сотрудничает с Диким театром.

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Владислава Глеба - дочка Дзидзюков

Відморожений - Владислава Глеба / Instagram

Владислава Глеба - 17-летняя украинская актриса родом из Киева. До съемок в сериале Відморожений играла в эпизодах и фильмах: Мухтар ,Нюхач, Чужие ошибки Ангел снимает крылья. В 2020 году выходит фильм с ее участием в главной роле Наталака-Полтавка.

Григорий Лещенко - сын Дзидзюков

Відморожений - Григорий Лещенко / 1+1

Григорий Лещенко - молодой украинский актер, в 2019 году отметился в сериале Крепостная. Также играл в Сердце Следоватея, Принцесса Лягушка и тд.

Ярослав Шахторин

Відморожений - Ярослав Шахторин / Facebook

21-летний украинский актер, 21 год, учится в КНУКиИ. Играл в сериалах Криминальный журналист, Дочки-матери. Снимается в проекта Новенькая. Встечается с актрисой Татьяной Хвостовой.

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Сергей Либа

Відморожений - Сергей Лыба / скриншот с фильма

Сергей Лыба актер и музыкант, звукорежиссер в группе Dzidzio. Родом он из с. Ивано-Франкове под Львовом. Отметился в одной из главных ролей в фильме Dzidzio Перший раз и Dzidzio Контрабас.

Надежда Кугай

Борис Книженко

Павел Зибров

Відморожений 2019: смотреть онлайн трейлер сериала:

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