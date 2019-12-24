Галина Волчек госпитализирована: в театре рассказали подробности

Галина Волчек - Фото: портал мэра и правительства Москвы

Директор Современника Игорь Павлов подтвердил госпитализацию художественного руководителя театра Галины Волчек и рассказал подробности.

По его словам, Галина Волчек госпитализирована в Боткинскую больницу с воспалением легких.

"Волчек Галина Борисовна госпитализирована, она находится в Боткинской больнице, предполагаемый диагноз - двустороннее воспаление легких", - сказал Павлов РИА Новости.

Напомним, 86-летняя Галина Волчек экстренно госпитализирована в тяжелом состоянии вечером 23 декабря. По данным СМИ, у Волчек - проблемы с сердцем и она находится в коме.

Ранее у Галины Борисовны были проблемы с сердцем - около пяти лет назад она уже попадала в реанимацию, но тогда врачам удалось стабилизировать ее состояние. В последние годы у Волчек были проблемы со спиной, ей трудно ходить, поэтому она передвигается в инвалидной коляске.

Материал Галина Волчек - биография можно прочитать на сайте Главреда.