Кто такая Галина Волчек: биография, театр, фильмография

Галина Волчек - Фото 24smi.org

В Москве экстренно госпитализирована 86-летняя российская актриса, режиссер, педагог, Народная артистка СССР Галина Волчек. Главред решил напомнить, кто такая Галина Волчек и чем она известна.

Галина Волчек – биография

Волчек Галина Борисовна родилась 19 декабря 1933 года в Москве в семье известного кинорежиссера и оператора — Бориса Волчек. В 1955 году она окончила школу-студию МХАТ и через год вместе с Олегом Ефремовым и другими выпускниками создала Студию молодых актеров, которая вскоре получила название Современник. В 1972 году Галина Волчек стала главным режиссером Московского театра Современник, а в 1989 году - его художественным руководителем. Собственно, вся творческая биография Галины Борисовны связана с этим театром.

Режиссурой Галина Волчек стала заниматься в 1961 году. Ее дебютный спектакль Двое на качелях по пьесе Уильяма Гибсона получил ошеломительный успех и просуществовал в репертуаре театра более 30 лет.

В творческом багаже Волчек - более 30 спектаклей на сцене театра Современник, в частности: Свой остров Р.Каугвера, Восхождение на Фудзияму и Плаха Ч.Айтматова, Эшелон М.Рощина, Вишневый сад и Три сестры А.Чехова, Звезды на утреннем небе А.Галина, Крутой маршрут Е.Гинзбурга, Мурлин Мурло Н.Коляды, Пигмалион Б.Шоу, Три товарища Э.Ремарка и многие другие.

Стоит отметить, что Галина Волчек стала первым советским режиссером, которого пригласили на постановку пьесы М.Рощина Эшелон в США. Это произошло в 1978 году и впоследствии Галину Борисовну неоднократно приглашали на постановки в театры Германии, Финляндии, Ирландии, США, Венгрии, Польши и других стран. Кроме того, она много занималась театральной педагогикой за рубежом.

Галина Волчек активно снималась в кино параллельно с театральной деятельностью. Самые известные роли в фильмах:

Мариторнес, женщина с постоялого двора, в фильме Дон Кихот (1957);

Регана в Короле Лир (1970);

Ольга Нефёдова, руководитель группы анархистов-боевиков, в фильме Моя судьба (1974);

мадам Ренессанс в фильме Маяковский смеется (1975);

Варвара Никитична, однокурсница и коллега Бузыкина в Осеннем марафоне (1979);

Волчица в фильме Про Красную Шапочку (1977);

Эмма Фёдоровна, начальник лаборатории НИИ в фильме Уникум (1983).

Галина Борисовна Волчек имеет огромное количество званий и наград: Народная артистка СССР, Герой Труда Российской Федерации, академик Российской академии кинематографических искусств НИКА, лауреат Международной премии им. К.С. Станиславского, Государственной премии СССР, премии Президента РФ в области литературы и искусства, премии им. Г.А. Товстоногова За выдающийся вклад в развитие театрального искусства, полный кавалер ордена За заслуги перед Отечеством.

Также стоит отметить, что Галина Волчек - мать оператора и режиссера Дениса Евгеньевича Евстигнеева.

Галина Волчек - болезнь

Вечером 23 декабря 2019 стало известно, что 86-летняя Галина Волчек экстренно госпитализирована в тяжелом состоянии. Ее увезли на скорой в одну из клиник Москвы. По данным СМИ, у Волчек - проблемы с сердцем и она находится в коме.

Позже директор театра Игорь Павлов сообщил РИА Новости, что у Волчек - воспаление легких, и она находится в Боткинской больнице.

Ранее у Галины Борисовны были проблемы с сердцем - около пяти лет назад она уже попадала в реанимацию, но тогда врачам удалось стабилизировать ее состояние. В последние годы у Волчек были проблемы со спиной, ей трудно ходить, поэтому она передвигается в инвалидной коляске. По данным СМИ, Галина Волчек имеет проблемы с сердцем и легкими, а также страдает из-за гипертонии и межпозвонковой грыжи.

Напомним, 28 сентября 2019 года умер Марк Захаров - режиссер театра и кино народный артист СССР. О фильмографии и театральных постановках Захарова можно прочитать в материале Главреда.