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Шпигуни під прикриттям 2019: обзор со спойлерами мультика Камуфляж и Шпионаж

Александр Галаджий

журналист

26 декабря 2019, 12:33

Мультфильм Шпигуни під прикриттям вышел в Украине 26 декабря. Что показали в новом мультфильме Шпигуни під прикриттям, и почему его стоит посмотреть - читайте на Главреде.

Шпигуни під прикриттям
Шпигуни під прикриттям - рецензия и обзор на мультфильм / 20th Century Fox

Новый мультфильм Шпионы под прикрытием 2019 вышли в Украине 26 декабря. Новый детский развлекательный мультфильм с глубоким смыслом снимали на 20th Century Fox.

Уилл Смитт тряхнул стариной, и озвучил главного героя, но смотреть Шпионов под прикрытием стоит не только из-за этого.

Что показали в мультфильме Шпионы под прикрытием, и чего ждать от просмотра - читайте в нашем материале.

Мультфильм Шпионы под прикрытием идеально подходит для детей - ведь в нем наконец проносят идею о том, что насилие - не единственный выход, и всегда можно добиться любого результата мирным путем, если пользоваться своим умом.

Многим взрослым этот принцип также стоит напомнить - для этого они и ходят в кино со своими детьми.

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Шпигуни під прикриттям 2019: сюжет

По сюжету Уолтер - гений, и с детства стремился сделать мир лучше, а также ликвидировать насилие. Как оказалось в конце мультфильма, его мама пожертвовала собой ради спасения многих жизней. После этого он всерьез борется против насилия и не желает быть убийцей.

Агент Ленс Стерлинг - лучший шпион в мире, который пачками убивает злодеев, случайно столкнулся с Уолтером, потому что тот поменял часть гаджетов Стерлинга на безопасные. Однако, когда Стерлинга объявляют в розыск свои же коллеги, только Уолтер может ему помочь, так как придумал новую сыворотку. По случайному стечению обстоятельств Стерлинг превращается из-за нее в голубя, который может разговаривать. Тут и начинаются приключения.

На каждого героя найдется управа, и из-за Стерлинга всему разведывательному бюро в США грозит уничтожение. Только благодаря тому, что он смог взглянуть на себя со стороны, и побыть "в шкуре голубя", Стерлинг доказывает невиновность и с помощью Волтера спасает людей.

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Мультфильм показывает и закостенелость взрослых - мирные методы Уолтера высмеивают все шпионы, хоть парень явно умнее их - закончил университет в 15, и попал к ним в научный отдел.

Кроме того - вопрос булинга открыт - нападки за то, чего просто не в состоянии понять. Только Марси понимает его потенциал, когда впервые читает дела Уолтера.

Тема для взрослых - война и жертвы. Мифический дрон, который заряжается из воздуха и сперзлодей - результаты непрекращающихся войн и гонки вооружения. Ленс Стерлинг даже не помнит мужчину, который стал случайно жертвой во время шпионских разборок в Киргизии. Из-за Стерлинга он потерял руку и поллица, а также своих близких. Логично, что он решил отомстить - ничего не напоминает? Например, Мститель: противостояние?

Но в финале мультфильма возникает вопрос - главный герой кто? Ленс Стерлинг (Уилл Смитт), или Уолтер (Том Холланд)? Контора же решает повысить именно Уолтера - он становится руководителем отдела, а Ленс - его напарником и "руками".

Шпигуни під прикриттям 2019: актеры, роли и украинская озвучка

  • Уилл Смит - Лэнс Стерлинг – Роман Чорный
  • Том Холланд - Уолтер Бекетт – Максим Чумак
  • Рашида Джонс - Марси Каппель – Светлана Шекера
  • Бен Мендельсон в роли Киллиана – Михаил Кукуюк
  • Риба Макинтайр -Джо Дженкинс, директор HTUV – Ирина Дорошенко
  • Рейчел Броснаген - Венди Бекетт, мать Уолтера – Людмила Петриченко
  • Карен Гиллан - Глаза – Антонина Хижняк
  • DJ Khaled - Уши – Артем Мартинишин
  • Маси Ока - Кацу Кимура – Андрей Твердак
  • Карла Хименес – Джеральдин – Анна Тринчер

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Шпигуни під прикриттям смотреть онлайн с украинским переводом трейлер:

Премьера мультфильма Шпигуни під прикриттям состоялась 21 декабря в Cinima Citi - кинотеатр отмечал свой день рождения, и устроил праздник для детей.

В кинотеатре устроили фотозону, с детьми работали аниматоры, а всем маленьким гостям подготовили подарки. Детям помогали делать аквагрим, а на специальном постере они могли разрисовывать героев мультфильма.

  • Шпигуни під прикриттям Допрем'єрний показ Cinema citi
  • Шпигуни під прикриттям Допрем'єрний показ Cinema citi
  • Шпигуни під прикриттям Допрем'єрний показ Cinema citi
  • Шпигуни під прикриттям Допрем'єрний показ Cinema citi
  • Шпигуни під прикриттям Допрем'єрний показ Cinema citi
  • Шпигуни під прикриттям Допрем'єрний показ Cinema citi
  • Шпигуни під прикриттям Допрем'єрний показ Cinema citi
  • Шпигуни під прикриттям Допрем'єрний показ Cinema citi

Кроме того, прошел показ коллекции одежды Пара Solo, химическое шоу и творческая мастерская для детей.

Все желающие могли сделать мгновенное фото в специальной фан-зоне.

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