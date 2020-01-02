Fandango рекомендует: Самые популярные фильмы, актрисы и актеры 2020 года

Сайт о киноискусстве Fandango порадовал пользователей рейтингом фильмов на 2020 год. Кто попал в топ-10 - читай на Главреде.
Готовя прогноз на 2002 год, сайт Fandango порадовал любителей кино своими предположениями, какие фильмы станут самыми ожидаемыми в 2020 году. Заодно, стало известно, каких актеров и актрис в мире хотят увидеть больше всего.
Сайт Fandango выделил тройку фильмов, которые смогут стать лидерами проката в 2020 году - это Чудо-Женщина 2, Черная Вдова и Вечные. Расскажем поподробней.
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В тройке лидеров оказались сразу три экранизации комиксов: Чудо-женщина 2: 1984, Черная Вдова и Вечные. По мнению журналистов, эти фильмы способны побороться за звание самого лучшего, и потенциально имеют шансы получать самые большие кассы.
Рейтинг самых ожидаемых фильмов от Fandango выглядит так:
- Чудо-женщина 2: 1984
- Черная Вдова
- Вечные
- Мулан
- Не время умирать
- Тихое место 2
- Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн
- На высоте
- Душа
- Форсаж 9.
Самыми ожидаемыми актрисами названы Галь Гадот, Скарлетт Йоханссон, Эмили Блант, Марго Робби и Зендая.
Среди актеров лидерами оказались Крис Пайн, Пол Радд, Райан Рейнольдс, Дэниел Крэйг и Роберт Дауни мл.
Напомним, что перед Новым годом 2020 Disney выпустил список фильмов и даты их выхода на 2020-2023 гг