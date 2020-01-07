BAFTA 2020: список номинатов на премию

BAFTA 2020: Джоке и Однажды в Голливуде - лидеры по номинациям / Warner Bross

Церемония награждения BAFTA 2020 пройдет 2 февраля 2020 в Королевском Альберт-Холле в Лондоне. Это весьма популярная британская кинопремия, которая, как и Золотой Глобус является репетицией Оскара.

Как и ожидалось, Джокер, Однажды в Голливуде и Паразиты - лидируют по количеству номинаций, пишет Variety.

Фильм Джокер режиссера Тодда Филлипса – лидер по числу номинаций BAFTA.

Картина претендует на 11 наград, в том числе Лучший фильм, Лучшая режиссерская работа, Лучшая мужская роль, Лучший сценарий и тд.

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Фильм Квентина Тарантино Однажды... в Голливуде представлена в десяти номинациях.

Также среди номинантов картина Сэма Мендеса 1917, которая уже получила Золотой Глобус.

Ирландец, снятый Мартином Скорсезе, и Паразиты Пон Чжун Хо такде претендуют на звание Лучший фильм и Лучший режиссер.

Приз за лучшую мужскую роль могут получить Хоакин Феникс (Джокер), Леонардо Ди Каприо (Однажды... в Голливуде), Адам Драйвер (Брачная история), Джонатан Прайс (Два папы) и Тэрон Эджертон (Рокетмен).

Лучшей актрисой может быть названа Скарлетт Йоханссон (Брачная история), Шарлиз Терон (Скандал), Рене Зеллвегер (Джуди), Сирша Ронан (Маленькие женщины), Синтия Эриво (Гарриет) и Джесси Бакли (Дикая Роза).

Мы предоставим полный список номинатов.