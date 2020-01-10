Гламурный бизнес 2020: Женская дружба - это вам не что-либо как

Как босс 2020 / Гламурний бізнес 2020 - рецензия / Paramaunt

Новый фильм Как босс или Гламурний бізнес вышел 9 января во всех кинотеатрах Украины. В этот же день прошел специальный пресс-показ от дистрибютора B&H Films.

Чем создатели порадовали в новом фильме Как босс / Гламурний бізнес, и почему он так нравится зрителям - рассказываем в нашем материале.

Фильм Как босс / Гламурний бізнес рассказывает добрую и милую историю идеальной женской дружбы. Почему он так всем нравится - да потому что, фильм очень живой, динамичный, а масса шуток, милых женских ситуаций, разговоров по-душам и караоке зашкаливает. кроме того, сюжнт вращается вокруг важной темы - как важно быть собой.

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Как Босс / Гламурный бизнес: сюжет

Миа и Мел дружат с колледжа, и живут вместе более 20 лет. Они даже открыли совместный бизнес, благо у них хорошо все получалось с макияжем еще во время учебы. Кроме того, что дружба Мел и Мии - образец идеальных отношений. Они всем делятся, и все всегда у них было честно и поровну.

Однако, когда кредит и их долги по бизнесу достигает почти полмиллиона, неожиданно подворачивается возможность сотрудничества с крупной компанией, которой руководит коварная, подлая и одинокая Клэр Луна. Она оплачивает долги девченок, но требует у них срочную презентацию новой продукции и начинает их стравливать между собой, ведь в условиях контракта сказано, что они потеряют контрольные 51%, если одна из них уйдет.

Не стоит сомневаться, что акула бизнеса Клэр ловко их обманет и поссорит. Однако, подруги, после того, как обдумали свои поступки и жизнь, все же мирятся, и находят выход - они обращаются к бывшей подруге Клер, которую она выгнала из бизнеса много лет назад.

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Драматические сцены, комизм ситуации, когда девушки случайно накурили новорожденного коноплей, неловкая ситуация с острым перцем, и блестящий финал в прямом и переносном смысле - режиссеру Мигелю Артете удалось создать действительно нечто чудесное.

Как Босс / Гламурный бизнес: идея фильма и драматургия

Фильм просто шедевральный, и показывает истинный феминизм, и то, как женщина может добиться чего пожелает в жизни. Миа и Мел - настоящие бизнес-вумен, которые приняли решение, сначала построить карьеру, а потом заняться детьми, и у них это прекрасно выходит. К тому де важным моментом будет описание их дружбы общими знакомыми с колледжа - каждая из них дополняет друг друга.

По фильмам, все знают шуточки в сугубо мужских компаниях, но будьте готовы встретить женские шуточки между подружками - не менее жесткие и смешные. К тому же фильм преисполнен замечательных моментов, которые не только насмешат, но и согреют душу.

Игра Хэддиш, Бирн и Хайек - просто бомба. Мел - разум их компании, и всегда наводит во всем порядок, а Миа - хаос и творческая личность. вместе они идеально дополняют друг друга. Сальма Хаек мастерски играет роль коварной хищницы и циничной особи, которая не верит в дружбу у любовь. Появление же Кулидж просто сносит голову фанатам.

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Фильм дает возможность расслабиться и зарядиться энергией надолго. Кроме того, воодушевляет та идеальная женская дружба, которая встречается раз на миллион.

Как Босс / Гламурный бизнес: актеры и роли

Тиффани Хэддиш — Миа Картер

Роуз Бирн — Мел Пейдж

Сальма Хайек — Клэр Луна

Дженнифер Кулидж — Сидни

Билли Портер — Барретт

Эри Грейнор — Анждела

Наташа Ротуэлл — Джилл

Джессика Сент-Клэр — Ким

Каран Сони — Джош Тинкер

Джимми О. Ян

Джейкоб Латимор

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Как Босс 2020 / Гламурний бізнес 2020 онлайн смотреть с украинским переводом трейлер:

Фильм Как Босс 2020 / Гламурний бізнес идет во всех кинотеатрах Украины с 9 января 2020, и на него просто нужно сходить.