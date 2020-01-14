Черная Вдова 2020: сюжет, актеры и роли фильма

Черная Вдова: актеры и роли в фильме / Marvel

Фильм Черная Вдова 2020 выходит 30 апреля во всех кинотеатрах Украины. Во втором трейлере Marvel во всей красе показали главного противника Черной Вдовы - Таскмастера (Бригадира), с которым ей помогут справиться другие Черные Вдовы.

В официальном трейлере показали еще больше экшена, и еще меньше разговоров. Оставили только шуточку про растолстевшего Красного Стража.

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Черная Вдова: сюжет

После Гражданской войны, Наташа Романофф отправляется на Родину, чтобы подчистить хвосты и закрыть гештальты. Однако, ей нужно разобраться с таинственным и неожиданным противником Таскмастером, с которым в одиночку ей никак не справиться.

Так что в фильме покажут во всей красе школу Черных Вдов, и старых российских героев, например, Красного Стража, который немного сдал за это время, хоть и остается на высоте.

К слову, как и полагается, в фильме будет битва на базе в Сибири, и конечно же, финальный бой с главным злодеем. В трейлере, показали только первую стычку Романофф и Таскастера, и битву на базе во льдах, но на 1,5 минуты экшена получилось предостаточно.

Черная Вдова: актеры и роли

Скарлетт Йоханссон – Наташа Романофф / Черная вдова

Дэвид Харбор – Алексей Шостаков / Красный Страж

Флоренс Пью – Елена Белова / Черная вдова

Роберт Дауни мл. – Тони Старк / Железный человек

Рэйчел Вайс – Мелина / Черная вдова

О. Т. Фагбенли – Мэйсон

Уильям Хёрт – Таддеус Росс

Рэй Уинстон

Оливье Рихтерс

Черная вдова 2020 смотреть онлайн в оригинале трейлер:

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