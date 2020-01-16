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Судити по совісті / Просто помиловать 2020: когда в США суды, как в Украине

Александр Галаджий

журналист

16 января 2020, 16:15

Премьера фильма Судити по совісті / Просто помиловать 2020 в Украине состоялась 16 января. Чем так впечатляет новый фильм о правосудии, и зем он понравится украинцам - читайте в нашем материале.

Судити по совісті / Просто отпустить
Судити по совісті / Просто отпустить / Warner Bros

Фильм Судити по совісті / Просто помиловать вышел во всех кинотеатрах Украины 16 января, но журналисты Главреда уже посмотрели фильм ранее, и теперь объясняем, почему фильм понравится не только американцам.

Фильм Судити по совісті / Просто помиловать снять не просто на основании реальных событий, но и на мемуарах Браяна Стивенсона - главного героя фильма. Фильм не только о расизме - он затрагивает ту струну, которая есть во всех нас, ибо нам показывают - там тоже была большая несправедливость, и с ней удалось справиться.

Что показали в фильме Судити по совісті / Просто помиловать - читайте на Главреде.

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Фильм Судити по совісті / Просто помиловать рассказывает историю о том, как выросший все в той же бедности ребенок, решил что-то поменять, не только в своей жизни, но и в обществе. Таким должна была быть Черная Пантера, которую прочили на культовый фильм о чернокожих. В сюжете очень эмоционально и ярко показывают то, что есть в США и до сих пор - отношение к чернокожим в южных штатах. И не просто, а к бедным, простым людям. И не от кого-то, а от официальных властей - полиции, прокуратуры, ВСЕХ правозащитных организаций до Брайяна, а также судов, и даже некоторых СМИ. Чем фильм может перекликаться с Украиной? Люди, которые имели дело с правосудием в нашей стране, прекрасно знакомы, что спустя столько лет, для бедных, безработных и простых людей существует много нюансов, которых нет для других.

Судити по совісті / Просто отпустить
Судити по совісті / Просто отпустить: обзор фильма / Warner Bros

Фильм Судити по совісті / Просто помиловать: Сюжет

Брайан Стивенсон случайно попал в блок к смертников во время учебы в Гарварде - по практике, и пришел в ужал от обращения с заключенными - особенно бедными и чернокожими. После блестящего окончания Гарварда он получает финансирование на создание организации по предоставлению бесплатной юридической помощи смертникам, которых могли осудить без доказательств. И отправляется... барабанная  дробь... в штат Алабаму. и начинает с тюрьмы, в которой за все время ни разу не выпустили смертника, даже если доказательства его вины были не таким уж твердыми. Не станем сомневаться, что он сделал и первый и второй раз, когда эта тюрьма выпустила невинно осужденных людей. Но его громкое дело было о Волтере Мак-Миллане, которого осудили за убийство 18-летней девочки по 100% сфабрикованным доказательствам, и собирались казнить.

Судити по совісті / Просто отпустить
Судити по совісті / Просто отпустить / Warner Bros

Если оставить тяжелейший эмоциональный груз, который дает фильм, то отметим, что чернокожего адвоката защитника смертников в Алабаме восприняли, мягко говоря, не очень, и получал он не только лишь угрозы.  Брайан потерял одного заключенного, пока смог взяться за дело Мак-Миллана серьезно. Но даже со 100% доказательсвами его дело разворачивали в суде дважды. Более того, он еще и усугубил ситуацию, так как полиция вынуждена была задержать сына Мак-Миллана, расстроенного решением суда.

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Брайан Стивенсон принял меры, и решил бороться с коррупционерами-преступниками у власти радикальным метолом - на ТВ вышел репортаж, в котором на всю Америку раструбили о невинности Мак-Миллана и отказе властей признавать это.

За 4 лет он с трудом добился снятия обвинений с Мак-Миллана прямо в зале суда - причем в фильме его оппонент окружной прокурор поддержал его прошение.

Что не показали в фильме, но дали только намек в диалогах - он потребовал, и добился признания рабства в Алабаме, и добился установления защиты над историческими памятками вдоль реки Алабама.

Фильм Судити по совісті / Просто помиловать смысл фильма и драматургия

Удалось ли Дениэлу Кретону передать настрой и идеи Брайана Стивенсовна - несомненно. Майкл Би Джордан сыграл просто гениально в этом фильме, а Джейми Фокс проявил все качества, которые были бы у осужденного на смерть невиновного, которого уже ничто не спасет. Бри Ларсон получила место помощницы Брайана, и ей нужно было показать, как белая помогает в такой ситуации, несмотря на угрозы и прессинг со стороны общества, но все эмоции, которые она могла показать были высказаны в одном диалоге вначале фильма. Но, в конце-концов, это же фильм не о помощнице Брайана Стивенсона?

Судити по совісті / Просто отпустить
Судити по совісті / Просто отпустить: актеры и роли / Warner Bros

Смысл фильма ловится на лету, и он не один, и приходит они в процессе просмотра фильма. Фильм Судити по совісті / Просто помиловать - имеет одну сюжетную линию которая, однако показывает со всех сторон многие неприглядные вещи. Чего же зритель не видит, Майкл Би Джордан с горящими глазами ему скажет. Например, речи адвоката сменились за 5 лет - если сравнить его первое выступление на суде Мак-Миллана, и последнее - в 1993 году, вы увидите много неожиданного.

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И самое замечательное в фильме Фильм Судити по совісті / Просто помиловать - пример того, как бедные простые люди не получают защиту у полиции, прокуратуры, и тд - есть не только в фильме, но и во смноги странах на всех континентах.

Фильм Судити по совісті / Просто помиловать: актеры и роли

  • Майкл Б. Джордан - Брайан Стивенсон
  • Джейми Фокс - Уолтер Мак-Милан
  • Бри Ларсон - Ева Энсли
  • Роб Морган - Герберт Ричардсон
  • Тим Блейк Нельсон Ральф Майерс
  • Рейф Сполл - Томми Чемпен
  • О'Ши Джексон-младший - Энтони Рэй Гинтон
  • Линдси Эйлифф - судья Фостер
  • Си-Джей Ле Бланк - Джон Мак-Миллан
  • Рон Клинтон Смит - Вудров Икнер
  • Доминик Богарт - Даг Энсли
  • Хейс Меркюр - Джереми
  • Керен Кендрик - Минни Мак-Миллан
  • Кирк Бовилл - Дэвид Уокер
  • Теренс Роузмор - Джимми
  • Даррелл Брит-Гибсон - Дарнелл Хьюстон

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Фильм Судити по совісті / Просто помиловать смотреть онлайн с украинским переводом трелер:

Фильм Фильм Судити по совісті / Просто помиловать вышел во всех кинотеатрах Украины 16 января 2020.

Галаджий Александр для сайта Главред

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