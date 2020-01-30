Хоакина Феникса разыграли русские пранкеры

Джокера Хоакина Феникса разыграли пранкеры / Warner Bros

Хоакина Феникса и его невесту Руни Мара бессовестно разыграли пранкеры из России, которые представились Гретой Тунберг и ее отцом.

На самом деле это был пранкер Владимир Кузнецов и Алексей Столяров (Вован и Лексус), которые решили разыграть Феникса в контексте их программы "Звезды спасают Землю". По словам Владимира Кузнецова (Лексус), он выступал от имени отца Греты, а роль юной экоактивистки исполняла его знакомая. Видео с пранком уже есть в YouTube.

Вначале разговора Хоакин Феникс подключил к разговору с "Гретой" свою невесту американскую актрису Руни Мара.

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В ходе разговора "Грета" рассказала о том, что хочет запустить новую акцию "Звезды спасут Землю", для участия в которой хотела бы привлечь знаменитостей. Актер пообещал "девочке", что он и его девушка окажут всевозможную помощь.

Пранкеры рассказали, что недавно разговаривали с Джаредом Лето, который неожиданно впал в истерику из-за роли Джокера, и окружающим пришлось вызывать скорую, чтобы его успокоить.

Феникса это расстроило. Тогда "Грета" заявила, что хочет сняться в продолжении "Джокера" - Феникс сказал, что хотел бы, чтобы Руни сыграла в новой части Джокера, но за Грету он тоже замолвит словечко.

После этого девушка попросила его рассмеяться как его герой в фильме. Когда Феникс рассмеялся по просьбе "Греты", ее "отец" попытался его повторить. "Экоактивистка" заметила, что он плохой актер, и они разыграли сценку домашнего насилия, после чего раздались выстрелы. Через мгновение актер догадался, что его разыграли.

"Нас конкретно пранканули... Это было великолепно. Ребята, вы молодцы", — сказал актер.

"Хорошо, что мы в любой ситуации способны видеть что-то позитивное", - заключил Феникс.

Пранк с Хоакином Фениксом и Руни Мара Лексус смотреть онлайн:

Напомним, что фильм Джокер в Украине вышел 3 октября 2019 с рейтингом R. Фильм стал самым кассовым с рейтингом R, и получил массу номинаций на премию Оскар 2020, BAFTA, Золотой Глобус и не только.