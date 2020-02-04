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Харли Квинн в кино и сериалах - где появилась самая яркая психопатка DC

Александр Галаджий

журналист

4 февраля 2020, 08:05

Премьера нового фильма DC Хищные птицы 2020 - захватывающая история Харли Квинн в Украине состоится 6 февраля. Но это не дебют Харли Квинн в кинематографе. Фильмография Харли Квинн и ее история - читайте на Главреде.

Харли Квинн
Харли Квинн - фильмография и биография в кино и сериалах / Warner Bross

Злодейка и антигерой Харли Квинн была впервые создана в сентябре 1992 года для мультсериала Бэтмен серии Услуга Джокеру Поллом Дини и Брюсом Тиммом.

Харли Квинн неожиданно хорошо прижилась сначала в мультфильмах, потом в комиксах, играх и даже фильмах и сериалах. К слову, сериалы вышло аж 2, но вряд ли вы в курсе, что там есть Харли Квинн, если только не являетесь предданнейшим фанатом Харли и комиксов DC.

В нашем материале раскроем, какая биография Харли Квинн в киновселенной DC, какая фильмография Харли Квинн, а она внушительна - поверьте. И конечно же раскроем интригу - сколько актрис снималось вы роли Харви Квинн, и озвучивали ее.

Харли Квинн - биография

История создания Харли Квинн

Харли Квинн родилась впервые в мультфильме Бэтмен в 1992 году - в сентябре, если быть точными, когда вышел эпизод Услуга Джокеру. Полл Дини и Брюс Тимм долго думали, какого персонажа придумать для сцены с выскакиванием Джокера из торта. В итоге, они вдохновились знакомой актрисой Арлин Соркин, которая когда-то примериал костюм арлекина в мыльной опере. Арлин же и озвучила Харли Квинн. После этого закрутилось-завертелось - персонаж стала чаще появляться, и перекочевала на страницы комикса, где ей несколько раз меняли и совершенствовали биографию и способности. Нужно сказать, что в мультфильмах, фильмах и играх Харли также иногда имеет разные биографии и способности. Например, с историей о первом отряде самоубийц - хрупкая Харли неожиданно стала накачанной женщиной внушительных размеров со стальными прессом и бицепсами.

Харли Квинн в Бэтмене 1992
Харли Квинн в Бэтмене 1992 / кадр из мульфильма

Биография Харли Квинн

По некоей версии, Харли Квинн родилась в Канарси, Бруклин, Нью-Йорк, самой старшей и единственной девочкой в семье. Она показывала отменные актробатические способности с детства, которые развивала, но как профессию все же выбрала врача. По одной из версий биографий, Харли Квинн сначала поступила на ветеринара в Готемский университет, но потом перешла на медицинский для людей. Милая и добрая девушка постепенно преисполнялась тщеславия - у нее был отменные успехи ( по слухам из-за того, что она "договоривалась" с преподавателями, которые не ставили ей хороших оценок), и девушка выбрав специальность психиатрия постепенно заинтересовалась лечебницей Аркхем и судебной психологией. В одно время, она захотела добиться успеха на фоне своих сверстников и коллег, и "влезть в голову" заключенным в Аркхэме - потому что, ни у кого больше не получалось. Там она столкнулась с Джокером, который ловко манипулируя, влюбил в себя девушку, а потом извратил ее характер, постепенно превращая в злобную неуравновешенную садистку.

Харли Квинн Хищные птицы 2002
Харли Квинн Хищные птицы 2002 / кадр из сериала

По других версиях, Джокер влюбил ее в себя подарив палец убитого преступника, который убил ее отца. Есть еще версия, что гениальна Харли после университета пошла в Аркхэм и прикинулась психом, чтобы изучать заключенных, но Джокер ее вычислил. Итог всегда оставался одним - она помогала Джокеру сбежать, а он ее не спасал, и девушка освобождалась сама, делала себе костюм, и присоединялась к Джокеру. Харли Квинн и Джокер в фильмах, сериалах и мультфильмах показываются, как любовники, но в мультфильме Бэтмен изначально Харли скрывала отношения с "боссом", пока не всплыли сразу две стороны медали - их нездоровая любовь и ненависть друг к другу.

Короткое время Харли покинула Джокера и дружила (или была любовнице по одной из версий) это-террористки Ядовитый Плющ. В одной из версий вселенных Харли была ранена, возможно, самим Джокером, а Плющ напоила ее своими снадобьями, подарив не только здоровье, но и немного сверхвыносливости, силы и устойчивости к ядам и болезням. К слову, в сериале Готэм это Айва делает с Селиной Кайл, а не с версией Харли.

В конечном итоге Харли Квин вернулась к Джокеру благодаря стараниям бэтмена по усмирению бандиток, но дружба с Айви осталась.

Харли Квинн 2019 сериал
Харли Квинн 2019 сериал / кадр из сериала

Харли Квинн и Хищные птицы

В сюжетной арке "Хищные птицы" 2002 года Харли противостояла девушкам из команды Птиц - Охотнице, Орукулу и Черной Канарейке. При этом она еще и была психоаналитиком Охотницы. Но не зная личностей, вначале манипулировалв героинями и их врагами, действовала из тени, однако все меняется, когда она раскрывает их личности. Харли Квинн в финале сезона, узнав о тайне Хелены, Квинзель переходит к активным действиям: гипнотизирует подопечную, убивает возлюбленного Барбары Гордон, захватывает птичью штаб-квартиру. Ее бьют и арестовывают, но на этом сериал заканчивается.

В комиксах, Харли также была противником Хищных птиц. В группу Хищные птицы в разное время входили Охотница, Лисица, Большая Барда, Синий Жук, Спойлер, Женщинка-Кошка, Черная Канарейка, Бэтгерл, Леди Шива, Ядовитый Плющ, Катана, Стрикс, Кондор, Оракул и Доктор Лайт. Организатором была Черная Канарейка, но и она один раз ушла из команды, а вернулась только по просьбам Аманды Уоллер для решения глобального конфликта.

Хищные птицы - Потрясающая история Харли Квинн 2020 года имеет совершенно другой характер. Тут Харли, которая только что рассталась с Джокером, обнаруживает, что за ее голову назначена награда, и она успела насолить злодею Черный Маска (вообще-то он один из главных врагов Бэтмена). Она чисто случайно пересекается с Оракулом, Монтойей, Черной Канарейкой и Охотницей - они все также конфликтуют с Маской - обокрали, убили кого-то его близкого, завели уголовное дело и ТД. В результате, Харли предлагает объединиться, чтобы избавиться от Маски.

Харли Квинн Отряд Самоубийц 2016
Харли Квинн Отряд Самоубийц 2016 / Кадр из фильма

По слухам, на подобный шаг Warner Bross пошли, чтобы выйти на другую популярную команду антигероев - Сирены Готэма в составе Харли Квинн, Ядовитого Плюща и Женщины-кошки. Пока что фильм в планах киностудии не появился, но все еще впереди.

К слову, в неканоническом сериале Готэм, Барбара Кин, которая теоретически позиционировалась как бэтвумен, ведет себя скорее как Харли Квинн, и собирает команду Сирен Готэма. Они владеют баром, и имеют внушительные территории. Вот, только с Джокером сериала - Джеремайей, Барбара вовсе не дружна от слова наоборот.

Харли Квинн - фильмография

Харли Квинн - фильмы

  • Отряд самоубийц (2016)

  • Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн (2020)

  • Отряд Самоубийц (2021)

Харли Квинн - сериалы

  • Хищные птицы (2002)

  • Стрела 2 сезон (2012)

  • Готэм (2014-2019)

Харли Квинн и ее Хищные птицы 2020
Харли Квинн и ее Хищные птицы 2020 / Warner Bross

Харли Квинн - мультсерилы и мультфильмы

  • Бэтмен / Batman: The Animated Series,

  • Супермен / Superman,

  • Новые приключения Бэтмена / The New Batman Adventures,

  • Девушки Готэма / Gotham Girls,

  • Бэтмен (2004)

  • Бэтмен: Отважный и смелый / Batmat: Brave&Bold

  • Лига Справедливости / Jastice League,

  • Статический шок / Static Shock,

  • Бэтмен: Маска Фантазма / Batman: Mask of the Phantasm,

  • Лига Справедливости: Парадокс источника конфликта (2013)

  • Бэтмен: Нападене на Аркхэм (2014)

  • Бэтмен и Супермен / The Batman/Superman Movie,

  • Бэтмен и Харли Квинн (2017)

  • Бэтмен будущего: Возвращение Джокера / Batman Beyond: Return of the Joker

  • Харли Квинн / Harley Queen

Харли Квинн - игры

  • Batman & Robin

  • Adventures of Batman & Robin

  • Batman: Chaos in Gotham

  • Batman Vengeance

  • Lego Batman: The Video Game.

  • Batman: Arkham Asylum.

  • Batman: Arkham City.

  • DC Universe Online.

  • InjusticeGods Among Us.

  • Arkham Origins.

  • Infinite Crisis.

  • Arkham Knight.

  • LEGO Batman 3: Beyond Gotham.

Харли Квинн - актрисы

Самой первой озвучила Харли Квинн актриса Арлин Соркин - еще в далеком 1992 году. Можно сказать, что она получила некую монополию на роль - Соркин появилась еще в ряде мультфильмов и мультсериалов, и даже в видеооиграх. Мультсериалы и мультфильмы: Бэтмен / Batman: The Animated Series, Супермен / Superman, Новые приключения Бэтмена / The New Batman Adventures, Девушки Готэма / Gotham Girls, Лига Справедливости / Jastice League, Статический шок / Static Shock, Бэтмен: Маска Фантазма / Batman: Mask of the Phantasm, Бэтмен и Супермен / The Batman/Superman Movie, Бэтмен будущего: Возвращение Джокера / Batman Beyond: Return of the Joker.

Видеоигры: Приключения Бэтмена и Робина / The Adventures of Batman & Robin, Batman Vengeance, Бэтмен: Лечебница Аркхэм / Batman: Arkham Asylum, DC Universe Online, Смертельная битва против вселенной DC / Mortal Kombat vs. DC Universe.

Шерилин Фенн (пилот) и Мия Сара играют Харли Квинн в сериале Хищные птицы 2002 года

Харли Квинн Арлин Соркин в Days of Our Lives
Харли Квинн Арлин Соркин в Days of Our Lives / кадр из фильма

Мелисса Джоан Харт озучила Диди - Дилию и Дидри Деннис, "наследниц" образа Харли Квинн в Бэтмен будущего: Возвращение Джокера

Хинден Уолч озвучила Харли Кивнн в мультфильмах Бэтмен (2004), Лига Справедливости: Парадокс источника конфликта (2013), Бэтмен: Нападене на Аркхэм (2014).

Кэсседи Алекса с озвучкой Тары Стронг сыграла Харли Квинн во втором сезоне сериала CW Стрела.

Франческа Рут-Додсон сыграла прообраз Харли Квинн в сериале Готэм - в 4 сезоне, когда была подручной Джеремаи. В итоге она умерла, и он сказал, что еще много рыбы в речке.

Эрин Ричардсон сыграла в том же сериале Готэм очень противоречивую роль Барбары Кин, которая позиционировалась, как Хали Квинн

Меган Стрейндж озвучила Харли Квин в серии мультсериала Бэтмен: Отважный и смелый / Batmat: Brave&Bold.

Мелиса Рауш озвучила Харли Квинн в мульте Бэтмен и Харли Квинн (2017).

Кэйли Куоко озвучила Харли Квинн в мультсериале Харли Квинн 2019, который выходил на стриминговом сервисе DC.

Марго Робби сыграла Харли Квинн в фильмах Отряд Самоубийц (2016) и Хищные птицы (2020). Она же сыграет Харли Квинн в перезапуске Отряда Самоубийц, который выходит в 2021 году.

Хижі пташки (Та фантастична Харлі Квін) смотреть онлайн с украинским переводом трейлер:

Харли Квинн - рейтинг и критика в мире

  • Харли Квинн занимает № 45 в списке 100 самых лучших злодеев комиксов по версии IGN.
  • Героиня была определена на 16 место в списке 100 самых сексуальных героинь комиксов по версии Comics Buyer’s Guide.
  • Образ Харли Квинн давно вышел из рамок игр по вселенной DC, и, например является прообразом Терезы и Жаннет Воерман в игре Vampire: The Masquarade Of Bloodness, и некоторых других играх. Девушка в костюме арлекина буквально получила особое значение в мировой культуре.

Новый фильм Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн / Хижі пташки ( та фантастична історія Харлі Квінн) выходит на экраны 6 февраля 2020, и вы сможете в полной мере ознакомиться с рецензией и обзором нового фильма про Харли Квинн.

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