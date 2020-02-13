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Скандал 2019: как Марго Робби, Николь Кидман и Шарлиз Терон перевернули мир

Александр Галаджий

журналист

13 февраля 2020, 07:15

Новый фильм Скандал 2019 / Сенсация 2019 выходит в прокат 13 февраля. Это знаковый биографический фильм о "бунте" на республиканском канале Fox в 2016 году.

Скандал 2019 / Сенсация 2019
Скандал 2019 - Сенсация 2019 рецензия и обзор / Lionsgate

Фильм Скандал 2019 / Сенсация 2019 - очень тяжелый, потому что не просто рассказывает историю о том, как женщины смогли добиться наказания за сексуальные домогательства к ним, но и потому что, для общества США события, описанные в нем имеют очень-очень глубокое значение. После того, как Грэтхен Карлсон и Меггин Кэлли покарали любвеобильного начальника, многие женщины заговорили о своем горьком опыте. Начало, зарождение движения MeToo лежит где-то там - потому что после такого публичного скандала каждая девушка постепенно начала понимать, что она не должна терпеть издевательсво.

К сожалению, необходимо признать два горьких факта - среди мужчин много социальных уродов, которые попадают под категорию Роджера Айлза, и уничтожают жизни многим женщинам, нанося неисправимую травму. Так же, в мире остается слишком много женщин, которые готовы продавать свое тело за карьеру. Поэтому, всегда сложно определись и зафиксировать вину, или лжесвидетельства из-за домогательств. Фильм Скандал 2019 / Сенсация 2019 показывает, что справедливое решение возможно даже проти очень влиятельных людей.

Скандал 2019 / Сенсация 2019 сюжет

Сюжет фильма Скандал 2019 / Сенсация 2019 - не самая сильная сторона. Проблемой тому очень большая гиперболизация, эмоциональное приукрашивание и свежесть событий. Поэтому Джей Роуч и Чарльз Рендольф упустили слишком много важных подробностей, которые писались в соцсетях, или показывались на ТВ, сосредоточившись на эмоциях главных героинь и создании образа злодея из Роджера Айлза.Читайте такжеГола правда 2020: страх и ненависть в Одессе, и Слава Каминская Был оставлен четкий месседж - даже заслуги журналиста, его гениальность, опыт и навыки ничего не стояли после того, как против него выдвинули обвинения в домогательствах. По сюжету Меггин Кэлли была 23 и не последнняя по счету.

Огромное спасибо за то, что создатели подняли вопрос о том, почему женщины терпели подобное поведение - опасность потерять работу, невозможность уйти в другое место, необходимость кормить семью и платить по счетам, опасность потери статуса, и не только. В диалогах между сотрудниками указываются даже элементарный стадный инстинкт.

Однако, мы видим, что в "центре зла" США, на телеканале Fox, работают даже демократы и ЛГБТ-представители - в главном прибежище консерваторов и республиканцев.

Скандал 2019 - Сенсация 2019
Скандал 2019 - Сенсация 2019 актеры и роли / Lionsgate ​

К несчастью в фильме Скандал 2019 / Сенсация 2019 также невольно поднимаются извечные политические вопросы - противостояние республиканцев и демократов, в котором, республиканцев во главе с Трампом превращают в похотливых чудовищ. Уместность этого - спорный вопрос.

Скандал 2019 / Сенсация 2019 драматургия и постановка

В фильме Скандал 2019 / Сенсация 2019 сыграла масса знаменитых актеров и актрис, а легендарные Шарлиз Терон и Николь Кидман взяли к себе восходящую Марго Робби, чтобы поделиться бесценным опытом. К слову, Николь Кидман уже знает, как расправится с мужем-насильником - еще благодаря сериалу Большая маленькая ложь.Читайте такжеРецензия на фильм Хищные птицы 2020 - Отряд самоубийц в стиле Дэдпула

Претензий к игре нет и быть не может - все старательно плакали и изображали страх за себя, семью и близких. А Марго Робби классно отыграла сцену домогательств от Роджера, и потом истерику по телефону - сцену, в которой девушка объясняла своей подруге, как ей страшно, гадко и плохо.

Кроме того, Оскар за лучший грим и костюмы - это не пустой звук. Если не брать во внимание шикарные наряды и грим во время съемок съемок на Fox, Николь Кидман и Шарлиз Терон сделали очень-очень похожими на оригиналы - что есть повод гордиться.

Что же касается постановки - вставки из твиттера и архивные видео - это хорошо, но многие моменты могли быть непонятные непосвященному зрителю, или неамериканцу. Это явная демонстрация того, что фильм Скандал 2019 / Сенсация 2019 был создан не для любого человека, и что основное внимание все же сконцентрировано на эмоциональных переживаниях жертв домогательств, чем на событиях в мире, из-за которых все происходит.

Скандал 2019 / Сенсация 2019 актеры и роли

Удача повернулась лицом к создателям фильма Скандал 2019 / Сенсация 2019 - в ролях сыграли знаменитейшие актеры и актрисы Голливуда. Например:

  • Шарлиз Терон — Мегин Келли
  • Николь Кидман — Гретхен Карлсон
  • Марго Робби — Кайла Посписил
  • Джон Литгоу — Роджер Айлз
  • Конни Бриттон — Бет Айлз
  • Роб Делани — Гил Норман
  • Марк Дюпласс — Дуглас Брант
  • Лив Хьюсон — Лили Балин
  • Эллисон Дженни — Сюзан Эстрич
  • Бриджетт Ланди-Пейн — Джулия Кларк
  • Малкольм Макдауэлл — Руперт Мердок
  • Кейт Маккиннон — Джесс Карр
  • Кэти Аселтон — Алисия
  • Назанин Бониади — Руди Бахтияр
  • Энди Бакли — Герсон Цвайфак
  • Майкл Бьюи — Брет Байер
  • Пи Джей Бирн — Нил Кавуто
  • Д’Арси Карден — Ребека
  • Бри Кондон — Кимберли Гилфойл
  • Кевин Дорфф — Билл O’Райли
  • Элис Ив — Эйнсли Эрхардт
  • Спенсер Гарретт — Шон Хэннити
  • Эшли Грин — Абби Хантсман
  • Триша Хелфер — Элисин Камерота
  • Марк Эван Джексон — Крис Уоллес
  • Брайан Д’Арси Джеймс — Брайан Уилсон
  • Ричард Кайнд — Руди Джулиани
  • Эми Ландекер — Дайан Бранди
  • Бен Лоусон — Лаклан Мердок
  • Джош Лоусон — Джеймс Мердок
  • Дженнифер Моррисон — Джулиет Хадди
  • Марк Мозес — Билл Шайн
  • Ана О’Райли — Джули Рогински
  • Тони Плана — Херальдо Ривера
  • Элизабет Рём — Марта Маккаллум
  • Стивен Рут — Нил Маллен
  • Джон Ротмен — Мартин Хайман
  • Брук Смит — Ирена Бриганти
  • Холланд Тейлор — Фэй
  • Аланна Юбак — Жанин Пирро
  • Робин Вайгерт — Нэнси Смит
  • Мэйделин Зима — Эди

Скандал 2019 / Сенсация 2019 смотреть онлайн с украинским переводом трейлер:

Гала-премьера фильма Скандал 2019 / Сенсация 2019 прошла в кинотеатре Cinema Citi в Ocean Plaza, и на нем присутствовали не только СМИ, но и многие звезды, культурные и социальные деятели Украины.

Общая премьера в Украине фильма Скандал 2019 / Сенсация 2019 - 13 февраля 2020.

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