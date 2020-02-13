Скандал 2019: как Марго Робби, Николь Кидман и Шарлиз Терон перевернули мир

Скандал 2019 - Сенсация 2019 рецензия и обзор / Lionsgate

Фильм Скандал 2019 / Сенсация 2019 - очень тяжелый, потому что не просто рассказывает историю о том, как женщины смогли добиться наказания за сексуальные домогательства к ним, но и потому что, для общества США события, описанные в нем имеют очень-очень глубокое значение. После того, как Грэтхен Карлсон и Меггин Кэлли покарали любвеобильного начальника, многие женщины заговорили о своем горьком опыте. Начало, зарождение движения MeToo лежит где-то там - потому что после такого публичного скандала каждая девушка постепенно начала понимать, что она не должна терпеть издевательсво.

К сожалению, необходимо признать два горьких факта - среди мужчин много социальных уродов, которые попадают под категорию Роджера Айлза, и уничтожают жизни многим женщинам, нанося неисправимую травму. Так же, в мире остается слишком много женщин, которые готовы продавать свое тело за карьеру. Поэтому, всегда сложно определись и зафиксировать вину, или лжесвидетельства из-за домогательств. Фильм Скандал 2019 / Сенсация 2019 показывает, что справедливое решение возможно даже проти очень влиятельных людей.

Скандал 2019 / Сенсация 2019 сюжет

Сюжет фильма Скандал 2019 / Сенсация 2019 - не самая сильная сторона. Проблемой тому очень большая гиперболизация, эмоциональное приукрашивание и свежесть событий. Поэтому Джей Роуч и Чарльз Рендольф упустили слишком много важных подробностей, которые писались в соцсетях, или показывались на ТВ, сосредоточившись на эмоциях главных героинь и создании образа злодея из Роджера Айлза.Читайте такжеГола правда 2020: страх и ненависть в Одессе, и Слава Каминская Был оставлен четкий месседж - даже заслуги журналиста, его гениальность, опыт и навыки ничего не стояли после того, как против него выдвинули обвинения в домогательствах. По сюжету Меггин Кэлли была 23 и не последнняя по счету.

Огромное спасибо за то, что создатели подняли вопрос о том, почему женщины терпели подобное поведение - опасность потерять работу, невозможность уйти в другое место, необходимость кормить семью и платить по счетам, опасность потери статуса, и не только. В диалогах между сотрудниками указываются даже элементарный стадный инстинкт.

Однако, мы видим, что в "центре зла" США, на телеканале Fox, работают даже демократы и ЛГБТ-представители - в главном прибежище консерваторов и республиканцев.

Скандал 2019 - Сенсация 2019 актеры и роли / Lionsgate ​

К несчастью в фильме Скандал 2019 / Сенсация 2019 также невольно поднимаются извечные политические вопросы - противостояние республиканцев и демократов, в котором, республиканцев во главе с Трампом превращают в похотливых чудовищ. Уместность этого - спорный вопрос.

Скандал 2019 / Сенсация 2019 драматургия и постановка

В фильме Скандал 2019 / Сенсация 2019 сыграла масса знаменитых актеров и актрис, а легендарные Шарлиз Терон и Николь Кидман взяли к себе восходящую Марго Робби, чтобы поделиться бесценным опытом. К слову, Николь Кидман уже знает, как расправится с мужем-насильником - еще благодаря сериалу Большая маленькая ложь.Читайте такжеРецензия на фильм Хищные птицы 2020 - Отряд самоубийц в стиле Дэдпула

Претензий к игре нет и быть не может - все старательно плакали и изображали страх за себя, семью и близких. А Марго Робби классно отыграла сцену домогательств от Роджера, и потом истерику по телефону - сцену, в которой девушка объясняла своей подруге, как ей страшно, гадко и плохо.

Кроме того, Оскар за лучший грим и костюмы - это не пустой звук. Если не брать во внимание шикарные наряды и грим во время съемок съемок на Fox, Николь Кидман и Шарлиз Терон сделали очень-очень похожими на оригиналы - что есть повод гордиться.

Что же касается постановки - вставки из твиттера и архивные видео - это хорошо, но многие моменты могли быть непонятные непосвященному зрителю, или неамериканцу. Это явная демонстрация того, что фильм Скандал 2019 / Сенсация 2019 был создан не для любого человека, и что основное внимание все же сконцентрировано на эмоциональных переживаниях жертв домогательств, чем на событиях в мире, из-за которых все происходит.

Скандал 2019 / Сенсация 2019 актеры и роли

Удача повернулась лицом к создателям фильма Скандал 2019 / Сенсация 2019 - в ролях сыграли знаменитейшие актеры и актрисы Голливуда. Например:

Шарлиз Терон — Мегин Келли

Николь Кидман — Гретхен Карлсон

Марго Робби — Кайла Посписил

Джон Литгоу — Роджер Айлз

Конни Бриттон — Бет Айлз

Роб Делани — Гил Норман

Марк Дюпласс — Дуглас Брант

Лив Хьюсон — Лили Балин

Эллисон Дженни — Сюзан Эстрич

Бриджетт Ланди-Пейн — Джулия Кларк

Малкольм Макдауэлл — Руперт Мердок

Кейт Маккиннон — Джесс Карр

Кэти Аселтон — Алисия

Назанин Бониади — Руди Бахтияр

Энди Бакли — Герсон Цвайфак

Майкл Бьюи — Брет Байер

Пи Джей Бирн — Нил Кавуто

Д’Арси Карден — Ребека

Бри Кондон — Кимберли Гилфойл

Кевин Дорфф — Билл O’Райли

Элис Ив — Эйнсли Эрхардт

Спенсер Гарретт — Шон Хэннити

Эшли Грин — Абби Хантсман

Триша Хелфер — Элисин Камерота

Марк Эван Джексон — Крис Уоллес

Брайан Д’Арси Джеймс — Брайан Уилсон

Ричард Кайнд — Руди Джулиани

Эми Ландекер — Дайан Бранди

Бен Лоусон — Лаклан Мердок

Джош Лоусон — Джеймс Мердок

Дженнифер Моррисон — Джулиет Хадди

Марк Мозес — Билл Шайн

Ана О’Райли — Джули Рогински

Тони Плана — Херальдо Ривера

Элизабет Рём — Марта Маккаллум

Стивен Рут — Нил Маллен

Джон Ротмен — Мартин Хайман

Брук Смит — Ирена Бриганти

Холланд Тейлор — Фэй

Аланна Юбак — Жанин Пирро

Робин Вайгерт — Нэнси Смит

Мэйделин Зима — Эди

Скандал 2019 / Сенсация 2019 смотреть онлайн с украинским переводом трейлер:

Гала-премьера фильма Скандал 2019 / Сенсация 2019 прошла в кинотеатре Cinema Citi в Ocean Plaza, и на нем присутствовали не только СМИ, но и многие звезды, культурные и социальные деятели Украины.

Общая премьера в Украине фильма Скандал 2019 / Сенсация 2019 - 13 февраля 2020.