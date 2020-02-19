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Зов предков 2020 - Как избавиться от хозяина и завести молодую волчицу

Александр Галаджий

журналист

19 февраля 2020, 15:55

На экраны выходит новый фильм Зов предков 2020 с Харрисоном Фордом. Как Индиана Джонс приручил шерстяного волчару и покорил Северную Америку, зачем смотреть фильм - читайте в нашей рецензии.

Зов предков 2020 - рецензия
Зов предков 2020 - рецензия / 20th Century Studios

Новый фильм Зов предков 2020 - экранизация одноименного романа, который уже давно радует глаз любителей классической литературы и собак. Как и роман, фильм Зов предков 2020 впечатляет дружбой, верностью, прекрасными пейзажами, вызывает очень глубоки чувства... и ужал от качества компьютерной графики.

Кто в ролях в фильме Зов предков 2020, какой сюжет фильма, и почему его все же стоит посмотреть - рассказываем по порядку на Главреде.

Зов предков 2020 - 7 экранизация романа Зов предков 1903 года, и в ней прекрасно все - от пейзажей до Харрисона Форда в депрессии, кроме собаки. Точнее всех зверей. В декабре 2019 начали ругать фильм Кошки, где на актеров наложили графику, а двигались они, подражая кошкам. Тут же все наоборот - нарисованные звери проявляют человеческие эмоции, движения и тд. Но из-за этого вся зрелость и глубина, заложенные в книгу испаряются. Так что это красивый полумультик в стиле Короля Льва 2019 - там весело, так грустно, но нет связи с реальностью.Читайте такжеСоник в кино 2020: как все начиналось и что случилось с доктором Роботником

Изначально Зов предков - детская повесть, однако с глубоким смыслом и моралью, которые детей заставляют задуматься. Зов предков 2020 - лайтовая версия, в которой сделали яркого злодея, яркого добряка (Харрисон Форд), и совершенно неправильно отобразили образ Бэка из книги. Собственно говоря, поэтому, мораль - о добре и зле, о том, что не сразу любое существо плохое или хорошее, а становится им со временем - безвозвратно утеряно. В итоге смысл - типичное будь собой? каждому нужно быть с похожими ему? у каждого есть свое место и цель в жизни? Смысл - совершенно туманный, НО, зато рассчитан позитивно влиять на детей, что, несомненно плюс. Но стоит ли упрощение такого издевательства над оригиналом?

Зов предков 2020 Сюжет

Бэк - большой балованный пес, который жил у уважаемого судьи в центральных южных штатах в Америке. Но из-за непослушания попадает в переплет, и его продают далеко на Север - как бегового пса. Он переживает пару неприятных моментов с вожаком упряжки, помогает человеку Джону Торнтону, завоевывает уважение у хозяина и остальных собак, а в итоге, становится вожаком стаи.

Зов Предков 2020 - обзор
Зов Предков 2020 - обзор / 20th Century Studios

Но беда пришла откуда не ждали - собак продают, и новый хозяин Бэка - чопорный городской мужичек (в книге - шотландец), который не ведает, что творит, и чуть не загоняет в гроб и собак и Бэка. Пса спасает Харрисон Форд (Торнтон), и они спевшись отправляются в путешествие - все это мы видели в трейлерах.

Между Джоном и Юэком завязывается дружба и понимание, а пес находит стаю волков, с которыми играет днями. Однако страшный злодей находит друга Бэка, и псу не остается ничего, кроме как отомстить за друга. Торнтон переживает осмысление своей жизни, и по всем правилам перерастает себя, но уже поздно. И скажем откровенно - в зале рыдали все, но из-за собаки, а не молодящегося Форда.

Зов предков 2020 спецэффекты и драматургия

Что можно сказать о драме, если все как в фильмах Марвел - злодей просто растворяется, главный герой драматически умирает. Все вызывает глубокие чувства, но до Короля Льва еще далековато.Читайте такжеСкандал 2019: как Марго Робби, Николь Кидман и Шарлиз Терон перевернули мир Такое ощущение, что фильм то ли порезали, то ли сценаристов подгоняли кнутами - то там то тут не хватает завершенности в сравнении с оригиналом. Тем не менее, фильм захватывает, заставляет сопереживать, мечтать о чем-то, и задумываться. Для детей он будет много лучше для восприятия - компьютерные животные не будут мешать сосредоточиться на фильме, и даже наоборот - больше будут веселить.

Эффекты - прекрасны в плане буйства природы, звука, аудио, и дополняют фильм. Атмосфера той старой неизведанной Америки, снежных лавин, непроходимых завалов - на месте. Говорят, что нарисованные животные сейчас дешевле, чем съемки с участием живых, но полу анимационный фильм тоже вызывает вопросы.

Зов предков 2020 актеры и роли
Зов предков 2020 актеры и роли / 20th Century Studios

Зов предков 2020 актеры и роли

Вы можете сразу не заметить, но кроме Харрисона Форда в фильме сыграло еще несколько известных актеров.

  • Харрисон Форд — Джон Торнтон
  • Брэдли Уитфорд — судья Миллер
  • Карен Гиллан — Мерседес
  • Терри Нотари — Бэк
  • Омар Си - Перо
  • Кара Ги - Франсуаза
  • Дэн Стивенс — Хол
  • Уэс Браун — полицейский
  • Колин Вуделл — Чарльз
  • Алекс Соловиц — Миннер
  • Скотт МакДональд — Доусон

Режиссер - Крис Сандерс, сценарий писал  Майкл Грин, продюсеры - Эрвин Стофф и Райан Стэффорд. Джек Лондон указан также как автор сценария.

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Зов предков 2020 смотреть онлайн с украинским переводом трейлер:

Гала премьера Зова Предков прошла в Cinema Citi в Киеве в Ocean Plaza 17 февраля поддержке UFD. На вечеринку пришли звезды украинского Шоу бизнеса, а во время вечеринки журнал личности представил свой новый номер.

  • Зов предков 2020 гала премьера Анаталий Григорьев
  • Зов предков 2020 гала премьера Анаталий Григорьев
  • Зов предков 2020 гала премьера Анаталий Григорьев
  • Зов предков 2020 гала премьера Анаталий Григорьев
  • Зов предков 2020 гала премьера Анаталий Григорьев
  • Зов предков 2020 гала премьера Анаталий Григорьев
  • Зов предков 2020 гала премьера Анаталий Григорьев
  • Зов предков 2020 гала премьера Анаталий Григорьев
  • Зов предков 2020 гала премьера Анаталий Григорьев

Александр Галаджий для сайта Главред

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