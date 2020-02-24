Харли Квинн 2 сезон - дата выхода, актеры и сюжет

DC объявили дату выхода 2 сезона сериала Харви Квинн на сервисе DC Universe, всего через день после окончания 1 сезона.
Сериал Харви Квинн молниеносно получил продолжение - 2 сезон, который выходит через 2 месяца после окончания первого.
Второй 13-серийный сезон комедии для взрослых Харли Квинн возвращается на потоковый сервис DC Universe уже 3 апреля, чем вещает официальный твиттер проекта.
Несмотря на то, что мультсериал Харли Квинн вышел в 2019 году - до премьеры фильма Хищные птицы, его сюжет логически разворачивается после фильма.
Харли Квинн 2 сезон - сюжет
Кровавый экшен в стиле комедии со щепоткой феминизма рассказывает о попытках расставшейся с Джокером Харли Квинн взобраться на самую верхушку криминального мира Готэма без помощи бывшего парня, и войти в Легион гибели, воюющий с Лигой справедливости и Бэтменом. Чтобы получить свое, энергичная злодейка идет на любые безумства, которые разрушают ее любимый город в первом сезоне. Но во втором она начинает свои попытки сначала. Правда, теперь ситуация другая - Джокер и Бэтмен пропали, а вот у Харли Квинн есть команда.
Харли Квинн 2 сезон - актеры и роли
- Кейли Куоко — доктор Харлин Квинзель / Харли Квинн
- Лейк Белл — доктор Памела Айсли / Ядовитый Плющ
- Алан Тьюдик — Джокер, Базиль Карло / Глиноликий, Джулиан Дэй / Календарный человек
- Рон Фанчес — Нэнуэ / Король Акул
- Тони Хейл — доктор Эдгар Циско / Доктор Психо, Феликс Фауст
- Джей Би Смув — растение Фрэнк
- Джейсон Александер — Сай Боргман
- Дидрих Бадер — Брюс Уэйн / Бэтмен
- Джим Раш — Эдвард Нигма / Загадочник, Стэн
- Кристофер Мелони — комиссар Джеймс Гордон
- Джанкарло Эспозито — Лекс Лютор
- Ванда Сайкс — Царица / Королева Сказок
- Рахул Коли — доктор Джонатан Крейн / Пугало
- Сэна Латан — Селина Кайл / Женщина-кошка
- Томас Кенни — рука Глиноликого
- Ванесса Маршалл — Принцесса Диана / Чудо-женщина, Дорис Цойль / Гиганта
- Джейкоб Трамбле — Дэмиен Уэйн / Робин
- Джеймс Адомиан — Бейн
- Мэтт Оберг — Чарльз Браун / Кайтмен, Анатолий Князев / КГБист
- Тиша Кэмпбелл — Тоуни Янг
- Фил Ламарр — Дэвид Хайд / Чёрная Манта, Джейсон Праксис
- Уэйн Найт — Освальд Кобблпот / Пингвин
- Шон Джамброун — Джошуа Кобблпот
- Эндрю Дэйли — Харви Дент / Двуликий
- Уилл Сассо — Макси Зевс
- Бриана Кукко — Барбара Гордон / Бэтгёрл
- Натали Моралес — Лоис Лейн
- Хоуи Мэндел — играет себя
- Крис Диамантополос — Артур Карри / Аквамен
Харли Квинн 2 сезон смотреть онлайн трейлер:
Did you hear the f*cking good news? #DCUHARLEYQUINN returns in April with Season 2! pic.twitter.com/79T32jljQl— Harley Quinn (@DCUHarleyQuinn) February 21, 2020
На Rotten Tomatoes 1 сезон Харли Квинн получил безумную популярность - 89% на основании 27 рецензий и 84 балла из 100. Не удивительно, что DC поспешили запустить 2 сезон.
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