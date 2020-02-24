Харли Квинн 2 сезон - дата выхода, актеры и сюжет

Харли Квинн 2 сезон - дата выхода / скриншот

Сериал Харви Квинн молниеносно получил продолжение - 2 сезон, который выходит через 2 месяца после окончания первого.

Второй 13-серийный сезон комедии для взрослых Харли Квинн возвращается на потоковый сервис DC Universe уже 3 апреля, чем вещает официальный твиттер проекта.

Несмотря на то, что мультсериал Харли Квинн вышел в 2019 году - до премьеры фильма Хищные птицы, его сюжет логически разворачивается после фильма.

Харли Квинн 2 сезон - сюжет

Кровавый экшен в стиле комедии со щепоткой феминизма рассказывает о попытках расставшейся с Джокером Харли Квинн взобраться на самую верхушку криминального мира Готэма без помощи бывшего парня, и войти в Легион гибели, воюющий с Лигой справедливости и Бэтменом. Чтобы получить свое, энергичная злодейка идет на любые безумства, которые разрушают ее любимый город в первом сезоне. Но во втором она начинает свои попытки сначала. Правда, теперь ситуация другая - Джокер и Бэтмен пропали, а вот у Харли Квинн есть команда.

Харли Квинн 2 сезон - актеры и роли

Кейли Куоко — доктор Харлин Квинзель / Харли Квинн

/ Харли Квинн Лейк Белл — доктор Памела Айсли / Ядовитый Плющ

Алан Тьюдик — Джокер, Базиль Карло / Глиноликий, Джулиан Дэй / Календарный человек

Рон Фанчес — Нэнуэ / Король Акул

Тони Хейл — доктор Эдгар Циско / Доктор Психо, Феликс Фауст

Джей Би Смув — растение Фрэнк

Джейсон Александер — Сай Боргман

Дидрих Бадер — Брюс Уэйн / Бэтмен

Джим Раш — Эдвард Нигма / Загадочник, Стэн

Кристофер Мелони — комиссар Джеймс Гордон

Джанкарло Эспозито — Лекс Лютор

Ванда Сайкс — Царица / Королева Сказок

Рахул Коли — доктор Джонатан Крейн / Пугало

Сэна Латан — Селина Кайл / Женщина-кошка

Томас Кенни — рука Глиноликого

Ванесса Маршалл — Принцесса Диана / Чудо-женщина, Дорис Цойль / Гиганта

Джейкоб Трамбле — Дэмиен Уэйн / Робин

Джеймс Адомиан — Бейн

Мэтт Оберг — Чарльз Браун / Кайтмен, Анатолий Князев / КГБист

Тиша Кэмпбелл — Тоуни Янг

Фил Ламарр — Дэвид Хайд / Чёрная Манта, Джейсон Праксис

Уэйн Найт — Освальд Кобблпот / Пингвин

Шон Джамброун — Джошуа Кобблпот

Эндрю Дэйли — Харви Дент / Двуликий

Уилл Сассо — Макси Зевс

Бриана Кукко — Барбара Гордон / Бэтгёрл

Натали Моралес — Лоис Лейн

Хоуи Мэндел — играет себя

Крис Диамантополос — Артур Карри / Аквамен

Харли Квинн 2 сезон смотреть онлайн трейлер:

Did you hear the f*cking good news? #DCUHARLEYQUINN returns in April with Season 2! pic.twitter.com/79T32jljQl — Harley Quinn (@DCUHarleyQuinn) February 21, 2020

На Rotten Tomatoes 1 сезон Харли Квинн получил безумную популярность - 89% на основании 27 рецензий и 84 балла из 100. Не удивительно, что DC поспешили запустить 2 сезон.

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