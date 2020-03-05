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Эмма 2020 - как выйти из френдзоны, пошаговая инструкция

5 марта 2020, 08:05

Премьера фильма Эмма 2020 в Украине состоялась 5 марта. Фильм Эмма по роману Джейн Остин

Эмма-2020
Эмма-2020 / Universal

Новый фильм Эмма 2020 вышел в Украине 5 марта во всех кинотеатрах. Почему новая экранизация романа Джей Остин, который получил мировую известность, такая классная, и чем впечатлила игра молодых актеров - попробуем объяснить в нашем материале.

Экранизацию Джейн Остин - всегда прекрасная идея, если подходить с умом. Фильм Эмма 2020 не только отображает время эпохи - конец 18-начало 19 века, но и передает те эмоции и переживания, которые, заложила в роман автор. Всего Джейн Остин выпустила 2000 копий Эммы, и даже не смогла их продать. Но потом книга стала культовой. Она пережила целую кучу переизданий, а в экранизациях сыграли звезды Золотого века Голливуда, и самые популярные актрисы 90-х и 2000-х. Эмма 2020 - новое дыхание для истории и романа с молодыми актерами.Читайте такжеЧеловек-Невидимка 2020 - лучший фильм зимы, и почему его нужно смотреть

Фильм Эмма 2020 вышел сразу в жанре комедийной драмы. И правда -  за 125 минут вам явно будет хотеться много смеяться. Никто не сомневается, что трогательные моменты зацепят ту струну души у девушек, и вряд ли они смогут не всплакнуть за последние 15 минут фильма. Больше экранизаций чем у Эммы только у другого романа Остин - Гордость и предубеждение. Больше не будем томить читателя, и переходим к сути.

Эмма 2020 - сюжет

Все просто - Англия конец 18-начало 19 века - на взгляд определить сложно, но белье все еще не вошло в моду, так что в фильме актеры порадуют парочкой моментов с голым задом. Красотка Эмма 21 года от роду достаточно умна, чтобы не выскочит замуж за кого-попало, но слишком высокомерна, чтобы выбрать себе одного кавалера, прослыла не просто первой красавицей, но и самой желанной и высокомерной леди в небольшом поселке Гэмбри, где у ее отца самое большое поместье.

В 21 год ее няня, которую она считает подругой, выходит замуж, сосватанная Эммой, и девушка решает две вещи - не выходить замуж, оставшись свахой, и припнуть свои чувства на короткий поводок.

Однако, в нее безответно влюблен Джордж Найтли - состоятельный джентльмен 37 лет от роду, который уже давно стал завсегдатаем у ее отца-ипохондрика. Сама же Эмма тайно мечтает встретить и влюбить в себя старшего сына соседа - Фрэнка Черчилла, который живет у состоятельной тетушки. Он - прямая противоположность Читайте такжеСкандал 2019: как Марго Робби, Николь Кидман и Шарлиз Терон перевернули мирНайтли - самовлюбленный авантюрист, влюбленный в искусство и откровенно скучающий в маленьком городке. Эмма берет под покровительство местную воспитанницу школы для девочек Гарриет Смит, чей отец - богатый ремесленник. Она сначала пыталась влюбить в подругу местного викария, а потом отбила у нее жениха, чтобы оставить при себе. Однако, когда самоуверенность и высокомерие Эммы достигает вершины, она чудом понимает, что наделала, и старается исправить свои ошибки и обрести все-таки свое счастье. Как водится, в романах того времени, роман и фильм заканчиваются несколькими свадьбами.

 Эмма 2020 - игра и драматургия

Чего не отобрать у фильма - удачной структуры, хорошей актерской игры и отличной реконструкции эпохи. Платья, непривычные нашим временам, неожиданно правильные сюртуки, костюмы для верховой езды, соответствие эпохе поведение и даже мелкие подробности интерьера Просвещенной протестантской Англии. К тому же, это тот случай, когда получаешь удовольствие от роста персонажей, сопереживаешь им, потому что игра действительно заставляет верить. Причем, отлично отыграна не только химия между Эммой и Найтли. Нет ни одного "деревянного" персонажа - все получили свое место и свою историю.

Нельзя не сравнить фильм с недавним хитом конца 2019-2020 - Маленькие женщины - также экранизация, только период спустя около 120-150 лет. Оба фильма - отличные примеры качественной работы с романами и качественными экранизациями драм, чем не могут сейчас похвастаться все подряд режиссеры и сценаристы.

Билл Найтли же  просто прекрасен в роли заботливого папочки, который, однако остается, хоть и чопорным джентльменом, но просто прекрасным персонажем. Если кто-то знает его роль в серии фильмов Другой мир, то будет искренне удивлен. Хотя одного, у актера не отобрать - роли чопорных аристократов идут ему.

Аня Тейлор-Джой после дебюта в 2014 году, прекрасно отыграла свою роль - высокомерная, холодная с самообладанием, достойным уважения, но в то же время растерянной девченки, у которой уходит земля из-под ног. Примечательно, что в фильме ей 21 и 22 года. Актриса играла роль в 23 года.

Эмма-2020 - актеры и роли

  • Аня Тейлор-Джой — Эмма Вудхаус;
  • Джонни Флинн — Джордж Найтли;
  • Билл Найтли — мистер Вудхаус;
  • Миа Гот — Гарриет Смит;
  • Миранда Харт — мисс Бэйтс;
  • Джош О’Коннор — мистер Элтон;
  • Каллум Тернер — Фрэнк Черчилл;
  • Руперт Грейвс — мистер Уэстон;
  • Джемма Уилан — миссис Уэстон;
  • Эмбер Андерсон — Джейн Фэрфакс;
  • Таня Рейнольдс — миссис Элтон;

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Эмма 2020 смотреть онлайн с украинским переводом трейлер:

Эмма 2020 вышла во всех кинотеатрах Украины с 10 утра 5 марта. Премьерные показы будут идти минимум неделю, так что не упустите возможность посмотреть фильм на большом экране - все равно его захочется пересматривать дома еще и еще.

Александр Галаджий для сайта Главред

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