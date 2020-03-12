"А вместо сердца – дизельный мотор": рецензия на боевик Бладшот с Вином Дизелем

Постер фильма Бладшот / Sony Pictures

Матерого морского пехотинца Рэя Гаррисона (Вин Дизель) вместе с женой пытает и убивает злодей-психопат. Рэя воскрешает и превращает (благодаря нанотехнологиям) в машину смерти, чудаковатый однорукий доктор Эмиль Хартинг (Гай Пирс). Воскрешенный (ничего не помнящий о своей жизни) получает имя Бладшот и тренируется с другими суперсолдатами (Сэм Хьюэн и Эйса Гонсалес). Но, как водится, однажды к нему возвращаются всполохи памяти и он вырывается на свободу, желая отомстить убийце своей жены.

Фанаты боевиков (особенно еще старинных, VHS-ных) без труда вспомнят кучу фильмов о суперсолдатах с амнезией, оказавшихся в центре заговора и предательства (даже не беря в расчет первого Универсального солдата с Лундгреном и Ван Даммом). То есть такой клишированный сюжет нормально работает либо если его разыгрывают харизматичные актеры, либо же постановщики боевых сцен прыгнут выше головы и сделают нечто совершенно крышесносное (как-то удалось, например, создателям трилогии о Джоне Уике).

В случае же с Бладшотом (поставленном по одноименной серии комиксов издательства Valiant), скажем сразу, не удалось ни то, ни другое. Еще по трейлеру было понятно, что для Вина Дизеля фильм – очередная попытка вырваться из плена Форсажей, студии Universal и образа Доминика Торетто. Ну и напомнить зрителям – дескать, а я вообще крутой экшен- герой и умею зажечь не хуже, чем почти двадцать лет назад в Трех иксах.

Ну а, чтобы посетители кинотеатров не путались, создатели фильма практически отказались от оригинального серо-стального-красноглазого (и с красным же кругом на груди) образа Бладшота из комиксов. С чем явно ошиблись, потому что щеголяющий в майках-"алкоголичках" Дизель все равно больше походил либо на Ксандера Кейджа, либо на того же Торетто.

С остальными персонажами дело обстоит туго. Обычно харизматичный (тем более в роли злодеев – вспомнить хоть Железного человека 3) Гай Пирс тут скучен и предсказуем. Эйса Гонсалес по большей части играет роль красивого и местами татуированного укращения. Попытки разбавить действо шутками в исполнении задрота-технаря Уилфреда (Ламорн Моррис) ситуацию особо не спасают.

Все-таки оригинальный комикс брал в первую очередь повышенной кровавостью и всякими изощренными способами убийств, а в фильме с этим делом разгуляться не дает подростковый рейтинг PG-13. И это не говоря о том, что куча боевых сцен снята в худших традициях Зака Снайдера – со злоупотреблением рапидом и слоу-мо.

Подытоживая – на выходе у создателей получился проходной и банальный боевик. Удовольствие от него получат разве что оголтелые фанаты Вина Дизеля (и его бугрящихся под майкой мышц). Да и поклонникам актера, сказать по правде, лучше подождать выхода в прокат очередной части Форсажа. Она уже не за горами – если конечно, не помешает злодейский коронавирус (как новому фильму о Джеймсе Бонде).

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