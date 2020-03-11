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Последний охотник на Ведьм 2 - Вин Дизель реанимирует провальную франшизу

11 марта 2020, 12:18

Актер Вин Дизель неожиданно решил вернуться к роли брутального охотника Колдера, который убивает нечисть, соблазняет девушек и никогда не умирает

Последний охотник на ведьм 2
Последний охотник на ведьм 2 / Lionsgate

Вин Дизель подтвердил, что снимается в продолжении фантастического боевика 2015 года Последний охотник на ведьм.

По словам Вин Дизеля в интервью Collider находится на ранней стадии разработки у студии Lionsgate.

По словам исполнителя главной роли, студия связалась с ним на предмет сиквела и теперь ищет сценариста, который напишет продолжение истории.

Как известно, фильм Последний охотник на ведьм в 2015 году пробил дно по сборам в домашнем просмотре, собрав лишь 27 миллионов долларов при 90-миллионом бюджете.

Хоть мировые сборы ленты составили 146 миллионов долларов, это никого не спасло.

Фильм Последний охотник на Ведьм 2 - история средневекового охотника на ведьм Колдера, который более 800 лет уничтожает под корень всю нечисть. Помимо Дизеля в фильме также снимались Майкл Кейн и Элайджа Вуд.

Выйдет ли фильм в широкий прокат или же станет доступен исключительно на VOD сервисах пока неизвестно.

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