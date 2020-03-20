"Это вагина!": Харли Квинн зажигает в трейлере 2 сезона

Второй сезон сериала Харли Квинн выходит в апреле 2020. DC показали зажигательный и провокационный трейлер сериала накануне выхода.
2 сезон Харли Квинн выходит 3 апреля на платформе DC Universe, и в нем будет 13 новых серий о суперзлодейском мире.
В новом трейлере сериала Харли Квинн, девушка переквалифицируется в суперзлодейку, и намерена держать в страхе не только Готэм, но и других злодеев, которые "распоясались" без Бэтмена.
На кадрах сериала показано, что появление Мистера Фриза немного охладит пыл юной Харли, но уже под конец трейлер она ловок управляется с огнеметом.Читайте такжеХарли Квинн 2 сезон - дата выхода, актеры и сюжет
Кстати, в сцене она прожигает расселину в толще льда, и когда у нее спрашивают, "Что это?", отвечает с восторгом: "Это вагина!".
Харли Квинн 2 сезон смотреть онлайн трейлер:
Ранее появилась информация о том, что крупнейшая студия Universal открывает онлайн-кинотеатр.