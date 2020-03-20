Эмилия Кларк высказалась о судьбе Дейенерис год спустя финала Игры Престолов

Эмилия Кларк / HBO

Эмилия Кларк пожаловалась, что ей жаль Дейенерис, и она раздражена судьбой Джона Сноу, которому, в итоге, все спустили с рук.

Кларк хотела бы другой судьбы своей героине, сказала она в интервью The Sunday Times.

"Да, мне было жаль ее. Мне действительно было ее жаль. И меня раздражало, что Джону Сноу не пришлось иметь дела с последствиями. Ему буквально сошло с рук убийство", - возмущается актриса.

Как и все актеры, она получила свой сценарий по тайным защищенным каналам, перед началом съемок, чтобы предотвратить слив информации.

"Когда я впервые прочитала сценарий, я старалась не слишком задумываться о том, что скажут другие люди. Но я всегда учитывала мнение фанатов, потому что мы снимали сериал для них. Именно они сделали шоу успешным. Так что это просто вежливо по отношению к ним, верно?", - говорит она.

Эмилия расстроилась также из-за того, что восьмому сезону явно не хватило хронометража, чтобы как следует рассказать историю и раскрыть персонажей. Однако она по-прежнему считает Игру престолов подарком судьбы.

Как известно, все фанаты остались недовольными 8 сезоном Игры престолов. Джордж Мартин обещал, что в книге финал будет не такой, как в сериале.

Напомним, 20 марта вышел пошлый трейлер сериала Харли Квинн 2 сезон