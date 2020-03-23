Все на карантине - "коронавирусные" постеры новых фильмов набирают популярность

Популярные фильмы получили коронавирусные постеры / ЕРА

Коронавирусная эпидемия привела к катастрофе в кино- и теле- искусстве - десятки тысяч сотрудников остались без работы. Кроме того, из-за прекращения съемок перестали работать кинотеатры.

Знаменитый художник Bosslogic в Instagram опубликовал обновленные постеры самых знаменитых последних фильмов в условиях коронавируса.

"Социальное дистанцирование (редактирование постеров фильма). Я просто хочу сказать, Паразиты был "с*кой" во время редактирования", - описал он свою работу.

Ранее самые знаменитые киностудии отменили премьеры и съемки своих фильмов.

Однако Universal анонсировали создание онлайн-кинотеатра, и назвали его дату открытия.

Disney запускает онлайн фильм Вперед через пару недель после премьеры в мире.

До этого Universal решили запустить онлайн Бладшот 2020 - фильм по мотивам комиксов Valiant с Вин Дизелем в главных ролях.

Netflix выделили более 100 миллионов долларов в новый фонд помощи сотрудникам киноискусства в мире.