Все на карантине - "коронавирусные" постеры новых фильмов набирают популярность

Знаменитый художник Bosslogic по своему обыграл проблему с карантином из-за коронавируса.
Коронавирусная эпидемия привела к катастрофе в кино- и теле- искусстве - десятки тысяч сотрудников остались без работы. Кроме того, из-за прекращения съемок перестали работать кинотеатры.
Знаменитый художник Bosslogic в Instagram опубликовал обновленные постеры самых знаменитых последних фильмов в условиях коронавируса.
"Социальное дистанцирование (редактирование постеров фильма). Я просто хочу сказать, Паразиты был "с*кой" во время редактирования", - описал он свою работу.
Ранее самые знаменитые киностудии отменили премьеры и съемки своих фильмов.
Однако Universal анонсировали создание онлайн-кинотеатра, и назвали его дату открытия.
Disney запускает онлайн фильм Вперед через пару недель после премьеры в мире.
До этого Universal решили запустить онлайн Бладшот 2020 - фильм по мотивам комиксов Valiant с Вин Дизелем в главных ролях.
Netflix выделили более 100 миллионов долларов в новый фонд помощи сотрудникам киноискусства в мире.