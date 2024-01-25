"А впереди горит, горит огнем Синай": рецензия на фильм "Голда"

В украинском прокате идет фильм "Голда" - биографическое кино о легендарной уроженке Киева и премьер-министре Израиля Голде Меир.

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Хелен Миррен в фильме "Голда" / cкриншот из видео

Начало 1970-х, Израиль. Легендарная бывшая премьер-министерка Голда Меир (Хелен Миррен) страдает от рака, но манкирует указаниями врачей и по прежнему прикуривает сигареты одну от другой. Но то полбеды - главное, что ей придется предстать перед Комиссией Аграната - которая занимается расследованием военных неудач страны в начале Войны Судного дня и больших потерь ЦАХАЛа - израильской армии. Голда в очередной раз затягивается сигаретой и погружается в тягостные воспоминания.

Если жанр байопиков про известных музыкантов и прочих поп-звезд после успеха "Богемской рапсодии" и "Рокетмена" переживает явный подъем на больших экранах (к примеру, только за последние пару лет вышло аж два фильма про Элвиса Пресли и скоро выйдет кино про Боба Марли), то с кино про известных исторических деятелей ситуация обстоит не так радужно (из громких премьер последних лет вспоминается разве что "Темные времена" с Гэри Олдманом в роли Черчилля). И они в основном выходят на телеэкранах - скажем на ВВС или НВО - имея соответствующие относительно скромный бюджет и размах.

"Голда" исключением, по большому счету, не стала исключением из правила. Массовых боевых сцен в фильме нет (они заменены точечными вставками кинохроники), декораций - минимум, хронометраж - щадящий, чуть более полутора часов. Видно, що все усилия создателей были направлены на работу с актерами. Ветеранка британского кино, легендарная и оскароносная Дама Хелен Миррен царствует на экране (что неудивительно, учитывая, что за свою долгую карьеру она сыграла сразу двух британских королев) - даже несмотря на то, что ее лицо погребено под килограммами грима. Ведь, скажем, в предыдущем, довольно древнем байопике про Меир "Женщина по имени Голда" у легендарной Ингрид Бергман такой проблемы не было.

Остальные же роли в "Голде" расписаны по большей части в служебном виде, хотя на экране и мелькают видные деятели израильской армии от Ариэля Шарона до легендарного одноглазого Моше Даяна. Более-менее выделяется разве что Лиев Шрайбер в роли госсекретаря Генри Киссинджера, но и у того хронометраж небольшой.

Плюс в который раз искусство что-то сумело предчувствовать - ведь кино было снято и показано на фестивалях еще до того, как в Израиле разгорелась новая война.

Вот мы и подошли к главномe - украинскому зрителю очень сложно будет объективно и беспристрастно смотреть это кино (и не только потому, что Меир - уроженка Киева). Потому что слишком много пересечений с нынешними временами - от вопящих сирен воздушной тревоги, массовых обстрелов, требования оружия у Запада - до похоронок, которые приходят едва ли не в каждую семью. А самых толстокожих точно пробьет на финальных титрах лучшая песня о смерти и утрате XX века (сделанная из старой еврейской молитвы) - Who By Fire покойного мудреца Леонарда Коэна.

Смотрите на видео трейлер фильма "Голда":

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