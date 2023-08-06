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"Акула - флаг разбоя и разгула": рецензия на фильм "Мег 2: впадина"

Дмитрий Видоменко
6 августа 2023, 21:36 обновлено 6 августа, 21:45
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В украинских кинотеатрах идет фильм "Мег 2: впадина" - океанологический боевик с Джейсоном Стэтхемом в главной роли.
Мег 2
"Мег 2: впадина" / Warner Bros. Pictures

После событий первого фильма прошло несколько лет. Джонас (Джейсон Стэтхем) работает по профессии - в огромном океанологическом центре где-то в Азии. У него безрассудно-инфантильный начальник Жанг (Ву Цзинг), который вечно норовит поплавать в громадном бассейне, где беспечно плавает гигантская акула-мегалодон Мег. Кроме того, Джонас дружит с племянницей начальника - очаровательной щекастой Мейинг (София Цай), которая тоже мечтает стать океанологом (как ее безвременно почившая матушка). Но тут наступает время совершить новую экспедицию на очень сильную глубину. Герои на двух батискафах начинают погружение, как вдруг начинаются проблемы, диверсии, а вокруг начинают кружить гигантские и не очень морские хищники.

Фильм "Мег: монстр глубины" вышел несколько лет назад в голливудско-китайской копродукции и был сделан опытным ремесленником Джоном Тертлтаубом. Фильм был в меру зрелищный, в меру пугающий, в меру дурацкий, но публике понравилось (особенно китайским инвесторам). Стало быть, дело за сиквелом не стало.

На режиссерский пост несколько неожиданно англичанина Бена Уитли, который сделал себе имя в середине 2010-х ядовитой социальной сатирой "Высотка" с Томом Хиддлстоуном и остроумным камерным боевиком "Перестрелка" с Киллианом Мерфи и Арми Хаммером. Несколько удивительно было увидеть имя Уитли во главе большого студийного проекта вроде "Мег", но, видимо, продюсеров убедила его работа над ремейком хичкоковской "Ребекки" для Netflix.

В этой связи любопытно то, что в новом фильме самыми главными и страшными животными показаны не, собственно, гигантские акулы или прочие обитатели морских глубин, а корпорации и капиталисты, которым, естественно, плевать на все - кроме прибыли. Впрочем, как и положено фильму, снятому за сотни миллионов ради получения большой прибыли, сатира тут довольно легкая и беззубая. "Мег 2" вышел довольно сильно перекособоченным и неравномерным. Первая половина - собственно, злоключения Стэтхема и компании под водой, сделаны лениво и не очень интересно (даром что художники по спецэффектам очень старались и нарисовано все довольно здорово). А вот вторая половина - где дело происходит возле и на упоительном дорогом острове-курорте - удалась на славу. Режиссер явно отпустил вожжи и напропалую веселился, придумывая все новые и новые способы уничтожения зазевавшихся туристов, а также сцены борьбы Стэтхема с акулами.

Мег 2

Подытоживая - "Мег 2: впадина" получилась вполне приличным летним киноразвлечением (если, конечно, вы не собрались отдохнуть где-то на морском курорте в ближайшее время или бледнеете от крови - тут она льется чуть ли не ручьями).

Смотрите на видео трейлер фильма "Мег 2: впадина":

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