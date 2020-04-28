Акушерка 2 сезон - когда смотреть продолжение

Акушерка 2 сезон - дата выхода и актеры / СТБ

Сериал Акушерка 2020 закончился довольно неоднозначно, и сюжет допускает продолжение. Что известно о 2 сезоне Акушерка, когда смотреть продолжение сериала, и чего ждать от сюжета - читайте на Главреде.

Что было в последней серии Акушерка 2020, и когда дата выхода Акушерка 2 сезон - все подробности.

В последней серии Татьяна решается на продолжение отношений с Дмитрием, но в последний момент все становится под угрозой - и роды, и ее отношения.

Кроме того, тяжелейшая ситуация с Васильичем, которого Татьяне пришлось официально увольнять за подпись Яны на согласии об операции.

Он признается ей в любви и уходит, несмотря на ее попытки убедить его остаться.Читайте такжеПредвзятое отношение 2020 - дата выхода, актеры и сколько серий

Катя Скворцова приходит в гости к отцу и Алле и узнает, что они обручены. Она совершенно не в восторге, и даже не думает скрывать своей неприязни по отношению к Алле.

В сериале Акушерка 2020 Татьяна Скворцова спешит сообщить Дмитрию, что у него будет от нее сын. Но хозяйка квартиры, которую снимал мужчина, сообщает, что Дмитрий переехал. Эта новость шокирует Татьяну – кажется, она потеряла любовь всей своей жизни.

Как теперь главным героям разбираться со своими чувствами, и спасать свои семьи - неизвестно. Вероятно, что во втором сезоне будут даны ответы на многие вопросы, которые остались открытыми.

Акушерка 2 сезон актеры и роли

Фатима Горбенко — Татьяна — главная роль

Александр Ефремов — Игорь — главная роль

Андрей Мостренко — Дмитрий — главная роль

Ирина Гришак — Катя

Николай Боклан — Васильич

Ольга Морозова — Алла

Сергей Дзялик — Глеб

Анатолий Ященко

Олеся Островская

Анастасия Пустовит

Акушерка 2020 финал 11 и 12 серия смотреть онлайн 28-04-2020:

Пока что СТБ официально не продлевало сериал Акушерка 2 сезон. Но Акушерка может получить продолжение на СТБ.

Если учитывать съемки и сроки выхода серий, то Акушерка 2 сезон выйдет не ранее осени 2021 года. К сожалению, на съемки может повлиять еще и коронавирусный карантин, из-за которого во всем мире остановились съемки.