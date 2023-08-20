Ay, mi morena de mi corazón: рецензия на фильм "Синий жук"

В украинском кинопрокате вышел новый супергеройский фильм "Синий Жук" - очередная часть расширенной киновселенной DC Comics.

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Синий жук / Warner Bros Pictures

В большой приморский мегаполис Палмера-Сити возвращается после обучения юный красавец в ореоле смоляных кудрей Хайме (Шоло Маридуэнья). Он представитель большой и дружной семьи Рейес, которые натурально собирали последние даймы, чтобы отучить его в колледже. Но сейчас у семьи большие денежные проблемы - могут даже лишиться дома - и ему приходится вместе с младшей сестрой, язвительной Миларго (Белисса Эскобедо) идти в прислугу к местным богачам - семейству Корд. Их матриарх Виктория (Сьюзан Сарандон) рулит мощной и высокотехнологической корпорацией (с упором на производство оружия) - и, естественно, крутит всякие грязные делишки. А это очень не нравится ее племяннице и наследнице Пенни (Бруно Маркензини). Она крадет из лабораторий тетушки прототип невероятно мощного боевого экзоскелета под названием Скарабей. И отдает его в руки подвернувшегося под руки Хайме. В общем, время для приключений.

Голливудская фабрика грез - производство довольно громоздкое и неповоротливое, где выпуск фильмов запускается много заранее и ставится в план на много лет вперед. Естественно, чаша сия не миновала и супергеройское направление. В последние пару лет внимание зрителей (а, соответственно, и сборы) к такого рода фильмам падали и продолжают падать, но студии (и DC, и их извечные конкуренции из Marvel) уже вложили сотни миллионов в новые фильмы. И не могут отменить процесс их выпуска.

Вот и получается, что у DC буквально в июне вышел многострадальный "Флэш" (и провалился с громким треском - хоть и не вполне заслуженно). А вот теперь выходит "Синий жук". И право слово, жаль, что его выпустили в тот момент, когда интерес к жанру супергероики на спаде.

Кино получилось живое, поджарое, интересное - хоть и сделанное из уже известных материалов. Здесь и семейная мелодрама, и немножко ситком, и восьмидесятнический боевик, и, в конце концов, хороший комиксовый origin Синего жука (прямо скажем, не самого известного из героев DC). Маридуэнья очень хорош в главной роли, но одеяло при этом не тянет только на себя. Прекрасно играют и Сарандон (такой обаятельной злодейки в кинокомиксах не было давно), и Адриана Барраса (в роли бабушки главного героя). Обе, что называется, крадут фильм при первой возможности. Впрочем и остальные из актерского ансамбля не отстают. Плюс латиноамериканский сеттинг и декорации еще довольно свеж для кино (в отличие от Готэма и Метрополиса, скажем) и непривычен.

Подытоживая, скажем - "Синий жук" вышел на удивление хорошей работой, которая должна порадоваться и фанатам комиксов, и просто любителям похрустеть попкорном в кинозале под хорошее зрелище.

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