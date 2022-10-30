Белый волк уходит: Генри Кавилл больше не будет играть в сериале Ведьмак - ему нашли замену

Генри Кавилл уходит из сериала Ведьмак / imdb.com

Британский актер Генри Кавилл, который с 2019 года играл Геральта из Ривии в сериале Ведьмак от Netflix, на своей странице в Instagram подтвердил, что съемки продлены на четвертый сезон.

Вместе с тем он ошарашил фанатов новостью о том, что сам он больше не будет исполнять главную роль - он передает свой медальон Белого волка и два меча охотника за чудовищами Лиаму Хемсворту (Голодные игры, Месть от кутюр, День независимости: Возрождение), австралийскому актеру, младшему из актерского клана Хемсвортов.

"Немного новостей с Континента… Мое путешествие в качестве Геральта из Ривии было наполнено как монстрами, так и приключениями, но, увы, я сложу свой медальон и мечи в четвертом сезоне. Вместо меня фантастический мистер Лиам Хемсворт примет мантию Белого Волка. Как и в случае с величайшим из литературных персонажей, я передаю эстафету с благоговением перед временем, проведенным в воплощении Геральта, и счастлив видеть, как Лиам воспринимает этого самого очаровательного и тонкого из мужчин. Лиам, добрый сэр, у этого персонажа такая замечательная глубина, наслаждайтесь погружением в нее и просмотром того, что вы можете там обнаружить", - пишет Кавилл.

Лиам Хемсворт также подтвердил эту новость. На своей странице в Instagram он отметил, что много лет является поклонником Геральта из Ривии и вселенной, которую создал Анджей Сапковский. Поэтому сыграть Белого Волка для него большая честь.

"Как фанат Ведьмака, я в восторге от возможности сыграть Геральта из Ривии. Генри Кавилл был невероятным Геральтом, и я горжусь тем, что он передает мне поводья и позволяет взять клинки Белого Волка в следующую главу его приключений. Генри, я был вашим поклонником в течение многих лет, и меня вдохновило то, что вы привнесли в этот любимый персонаж. Возможно, вы поставили слишком высокую для меня планку, но я действительно рад вступить в мир Ведьмака", - пишет Хемсворт.

Лиам Хемсворт сыграет Геральта из Ривии в четвертом сезоне сериала Ведьмак / ua.depositphotos.com

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