CW снимают сериал о супергероине-латиноамериканке Яре Флор

Яна Флор - Чудо-девушка / fullcirclecinema.com

DC и CW снимают сериал про Чудо-девушку латиноамериканку, которая заменит олдскульную Диану Принс.

Дайлин Родригес, шоуранер проекта "Королевы юга" снимает для CW сериал про Чудо-девушку из вселенной DC, пишет Deadline.

Супергеройское шоу от CW расскажет о происхождении латиноамериканки Яры Флор (Yara Flor), дочери амазонской воительницы и бразильского речного бога, которая узнает о своих суперспособностях.

Сериал рассказывает предысторию персонажа DC Comics Яры Флор, которая недавно была показана как новая Чудо-женщина.

Яра Флор — новая супергероиня в рамках вселенной DC Comics. Ее дебют состоится в январе 2021 года в комиксе Future State: Wonder Woman.

Она станет первой супергероиней латиноамериканского происхождения в рамках сериалов по вселенной DC. Суяне Морейра была прообразом Чудо-девочки для комиксом и мультсериала, а вот, кто сыграет ее в сериале - пока что неизвестно.

Грег Берланти, Сара Шехтер и Дэвид Мэдден вместе с Berlanti Productions будет заниматься сериалом совместно с Warner Bros. Television.

Сериал будет входить в туже киновселенную, что и Бэтвумен, Легенды Завтрашнего дня, Флэш, Новый Супермен и Лоис а также Супергерл.

Напомним, что Disney сериал про девочку-мусульманку, которая стала супергероиней под псевдонимом Мисс Марвел.