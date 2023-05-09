Единственное видеоинтервью с Валерием Залужным за время войны покажут в проекте "Год. За кадром"

"Железный Генерал" откровенно пообщался с Дмитрием Комаровым.

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Валерий Залужный дал первое и единственное интервью с начала полномасштабной войны для спецпроекта Дмитрия Комарова "Год. За кадром" / Пресс-служба

В эту пятницу в 21.30 на 1+1 Украина выйдет третья часть спецпроекта Дмитрия Комарова "Год. За кадром". В выпуске покажут полную версию интервью с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным.

С начала полномасштабного вторжения только двум мировым изданиям удалось получить комментарии от Генерала Залужного - и только в печатном виде. Дмитрию Комарову впервые представилась возможность записать видеоинтервью с "Железным генералом". Этого разговора журналист и телеведущий ждал целый год.

В интервью Валерий Залужный поделится некоторыми военными тайнами, которые сейчас уже можно озвучивать. Он расскажет, как Вооруженным силам удавалось перемещать технику незаметно для всей страны, и какие действия и решения помогли Украине выстоять в первые сложные недели полномасштабного вторжения.

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"Был проведен огромный комплекс. И не один. Который позволил полностью изменить конфигурацию противовоздушной обороны. Вследствие чего сохранить этот потенциал, который сохраняется до сих пор. Был проведен огромный комплекс мероприятий", - рассказал Валерий Залужный.

Вспоминая, как началось для него утро 24 февраля 2022 года, Генерал Залужный поделился с Дмитрием Комаровым интересными подробностями о самом неожиданном для него звонке: "Буквально в 5 часов утра я получил телефонный звонок от человека, который мне был не очень приятен. Звонок был из-за границы. И этот человек просил у меня прощения", - прокомментировал главнокомандующий ВСУ.

Также Генерал Залужный ответил и на более личные вопросы Дмитрия Комарова. Главнокомандующий поделился, как он переживает потери, как часто видится с родными и как семья реагирует на риски войны.

О письмах от детей, искоренении "советщины" из украинской армии и о том, что может вызвать слезы у "Железного Генерала", смотрите в эту пятницу, 12 мая, в 21.30 на 1+1 Украина в спецпроекте Дмитрия Комарова "Год. За кадром".