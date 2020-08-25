Энола Холмс - дата выхода и официальный трейлер скандального фильма

Энола Холмс 2020 / Netflix

Телесервис Netflix показал трейлер фильма Энола Холмс, в котором сняли звезду Очень странных дел Милли Бобби Браун и "Человека из стали" Генри Кавилла, который неожиданно сыграл Шерлока Холмса.

В большом официальном трейлере Энолы Холмс Милли Бобби Браун рассказывает историю о том, как ее не-разлей-вода мама в один день пропала, и девочка поехала в Лондон за Шерлоком и Майкрофтом.

По сюжету, она попала в приют-школу для девочек, откуда благополучно сбежала, вышла на оборванцев Шерлока, и поехала искать маму, вместе с привязавшимся к ней щеголеватым парнишей.

Шерлок Холмс в исполнении Кавилла - очень добродушный, а Майкрофт - как всегда чопорный. Хелен Бонем Картер - мать Энолы прекрасно сыграла свою типичную роль во всех проектах.

Энола Холмс 2020 - список актеров

Милли Бобби Браун - Энола;

Генри Кавилл - Шерлок;

Хелена Бонэм Картер - мать Энолы;

Сэм Клафлин;

Фиона Шоу;

Съюзан Вокома

Адиль Ахтар;

Берн Горман.

Энола Холмс 2020 - официальный трейлер фильма на Netflix

Напомним, что проект связан со скандалом - наследники Артура Конана Дойля пожаловались, что в фильме использованы произведения автора, которые еще не вошли в список свободных в доступе, в то время, как продюсеры не обращались за ними за разрешением использовать эти идеи в фильме.