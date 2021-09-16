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Если б было море спайса - рецензия и обзор на фильм Дюна 2021 Дени Вильнева

Александр Галаджий

журналист

16 сентября 2021, 09:33

В Украине 16 сентября вышел фильм Дюна 2021 режиссера Дени Вильнева. Рассказываем, чем отличилась новая экранизация романа.

Дюна 2021
Дюна 2021 - рецензия и обзор / Warner Bros

Новая экранизация легендарной Дюны Фрэнка Герберта Дюна 2021 вышла из-под пера Дени Вильнева. Вильнев не раз утверждал, что он фанат, и что уважает работу предшественников, но никто не отрицал, что новый фильм - это новый взгляд на историю.

Фильм Дюна пережил много потрясений и невзгод по пути к выходу, и Дени Вильнев лично скандалил с Warner Bros за показ фильма в кинотеатрах и на HBO Max. Карантин из-за коронавируса внес свои поправки в плані студии и режиссера, но теперь наконец-то состоялась премьера.

Рассмотрим, что придумал Дени Вильнев после экранизации романа Линчем и после скандального сериала.

Во-первых, фильм изначально был разбит на две части - неравномерно, не соответствующе книге, и очень коварно по отношению к зрителям. Стоит отметить, что у людей знакомых с неповторимым оригиналом и/или фильмом Дюна Линча будут совершенно не те впечатления, что у тех, кто ознакомился с миром Дюны через Вильнева. После скандального провала Бегущего по лезвию 2049 - Дюна - попытка реабилитироваться Вильнева.

Дюна 2021
Дюна 2021 - Доктор Юэ - легендарная личность / Warner Bros

Дени Вильнев не стал сильно отходить от канонической истории Дюны - как фильма, так и книги. Он лишь добавил пафосности в некоторые моменты и в некоторые биографии героев.

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Кроме того, Вильнев изначально разделил Дюну на две части, так что фильм Дюна 2021 - экранизация только половины книги. Благодаря этому команда смогла больше внимания обратить на детали характеров героев а также сделать более красочные спецэффекты, которые так описывались в книге.

В Дюне изменили концепцию некоторых героев. Например, Владимира Харконена - в книге и сериале он был нетрадиционной ориентации и единственным полным героем - тогда это были признаки злодея, который полностью отличается от всех остальных прописанных героев.

Нынче же культура как минимум не предусматривает, что главный злодей - единственный гей среди гетеросексуалов. Поэтому Дюна 2021 обратилась к другим профилям злодеев - безумные и бессмысленные желания завоевания мира и тд.

Дюна 2021
Дюна 2021 - Зверь Раббан уже не тот / Warner Bros

Кроме того, особое внимание было уделено героям, которые и вовсе не были прописаны ни в книге, ни в фильме, так как не были слишком важными - "Зверю" Раббану, например, уделили слишком много внимания, дали ему мотивацию поступков, историю.

Так же с Дунканом Айдахо - у Вильнева ему уделили намного больше внимания, чем в книге, и тем более в фильме - у Линча он сыграл роль только, чтобы умереть в одной из сцен. Джейсон Момоа же получил больше экранного времени.

С другой стороны идея Сверхчеловека, коим стал Пол Атрейдес не прописана так четко, как в оригинале - он просто сомневающийся подросток и забитый мальчик, хоть игра Тимати Шаламе, конечно на высоте, и заслуживает комплиментов, как и роль Зендеи, которая сыграла его девушку - Чани.

Ну, и вишенка на торте - превращение похожего на бедуинский уклада жизни Фрименов на странное общество, коим руководит женщина, а также замена отца Чани на мать. Она стала доктор Лайет Кайнс, которая заменила ключевого персонажа из книги, который объяснил и совершил главные поступки по превращению Аракиса, и который способствовал тому, кем стал Пол Атрейдес. Поэтому, людям, которые смотрят Дюну впервые стоит все же ознакомиться с оригинальной книгой, чтобы вообще понять в чем суть сюжета.

Дюна 2021
Дюна 2021 - герцог Лето Атрейдес смотрит на Дюну 2, которая готовится Вильневым / Warner Bros

Основное внимание стоит обратить на спецэффекты Дюны 2021 - как и обещал Дени Вильнев, они рассчитаны на большой экран - помпезные, масштабные и очень дорогие. Заменены также вооружение и оснащение всех персонажей - война людей с машинами их прошлого, которая была ключем к смыслу существования Аракиса также частично утеряла значение.

Дюна 2021 - актеры и роли

  • Тимоти Шаламе — Пол Атрейдес,
  • Ребекка Фергюсон — Леди Джессика, мать Пола,
  • Оскар Айзек — герцог Лето Атрейдес, отец Пола, глава Дома Атрейдесов,
  • Джош Бролин — Гурни Халлек, оружейный мастер Дома Атрейдесов,
  • Стеллан Скарсгард — барон Владимир Харконнен, глава Дома Харконненов,
  • Дейв Батиста — Глоссу Раббан, племянник барона Харконнена,
  • Стивен Маккинли Хендерсон — Суфир Хаватruen, Ментат Дома Атрейдесов,
  • Зендея — Чани, возлюбленная Пола,
  • Дэвид Дастмалчян — Питер Де Врийе, Ментат Дома Харконненов,
  • Чан Чэньruen — доктор Веллингтон Юйэ, Сукк-доктор Дома Атрейдесов.
  • Шэрон Дункан-Брюстер — доктор Лайет Кайнс, мать Чани, известный эколог и миротворец Арракиса.
  • Шарлотта Рэмплинг — Гайя Елена Мохийям, преподобная мать Бене Гессерит и предсказательница Императора.
  • Джейсон Момоа — Дункан Айдахо, оружейный мастер Дома Атрейдесов и один из наставников Пола.
  • Хавьер Бардем — Стилгар, лидер племени фременов Ситча Табр.

Напомним, что Дюна 2021 вышла во всех кинотеатров Украины 16 сентября - на месяц раньше, чем в США.

Фильм Дюна 2021, как и предупреждал Дени Вильнев, действительно лучше смотреть в кино. Однако, вердикт Главреда - фильм прекрасный, но если зрителя заинтересовал сюжет, и он не читал книгу - лучше ее прочесть, чтобы понять смысл, упущенный во время создания кино.

Александр Галаджий для Главреда

viber
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