"Это было у моря, где ажурная пена, где волна бирюзова": рецензия на фильм "Почему я был жив"

Кадр из х/ф "Почему я жив" / B&H Film Distribution Company

Славный город Мариуполь, начало 40-х годов XX века. Прямо на побережье живет большая семья: дед Олекса (Виктор Жданов) - суровый работяга, который наслаждается пивным алкоголизмом и бытовым антисемитизмом. Бабушка (Ирина Мельник) - тихая-скромная и богобоязненная женщина; старшая дочь (Анастасия Борисова) - мать-одиночка, которая воспитывает прелестного златокудрого бутуза Женьку (Максим Горай); младшая дочь Фрося (Анастасия Маркив) - воздушная и мечтательная девица. И яд соблазна сладок-тонок ей поднесен в 17 лет. Скоро она находит большую любовь - себе на радость и отцу на беду - потому что ее избранник, кудрявый Леня (Роланд Мишко) самый что ни на есть еврей. Который играет на тромбоне на танцах и приходится сыну местной оперной звезде Евсею (Артем Вильбик) - чья коронная роль Карась в "Запорожце за Дунаем". Скорый юношеский секс на берегу моря приводит к беременности. И к раннему браку. А на горизонте вот-вот замаячит война с нацистской оккупацией.

Фильм "Почему я жив" - пока что, видимо, самый длинный долгострой в истории украинского независимого кино. Автобиографический рассказ "Теперь я турок, не казак" сценарист Евгений Митько (Республика "ШКИД", Бумбараш) написал еще в 1989-м. Вскоре им заинтересовался режиссер Виллен Новак (Принцесса на бобах, Дикая любовь, Гу-га). Получил благословение от автора, написал сценарий в 2001-м. А дальше процесс застопорился. Митько умер в 2007-м, и так не увидел фильм на экране. Но можем сразу сказать, что он был бы доволен тем, как Новак обошелся с его сюжетом.

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Фильм вообще лишен главного бича украинского кино - напыщенности, бравирования и пафоса на ровном месте. При том, что материал безумно сложный - комедия, смешанная с трагедией в равных пропорциях. Сходу так и не припомнить, когда в принципе в отечественном фильме поднимался вопрос непростых взаимоотношений украинцев с евреями - к тому же, поданные глазами девятилетнего мальчика. И это не говоря уже о теме сотрудничества украинцев с немцами в оккупации - чего греха таить, не раскрытой до сих пор и отрефлексированной должным образом.

Виктор Жданов, в свою очередь, совершил своеобразный актерский подвиг. Такая роль человека из народа и отца семейства, прямо скажем, далеко не первая в его биографии, но он умудрился (весьма скупыми средствами, без переигрывания) показать преображение своего персонажа - от богомольного выпивохи-антисемита до человека, который адски любит свою внучку-полуеврейку и, рискуя жизнью, прячет от нацистов и полицаев своих еврейских сватов.

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У Артема Вильбика гораздо меньше экранного времени, чем у Жданова, но свою роль он играет с блеском - тем более, что именно с его персонажем связаны две, без преувеличения, наижутчайшие и шокирующие сцены фильма.

Похвалы точно заслуживает и дебютантка - певица Анастасия Маркив. Со сложной ролью азовской Джульетты, которой приходится потом пройти все круги военного (ради спасения своей маленькой дочери от смерти насильственной, и семьи - от смерти голодной, ей приходится спать с гадом- нацистом в исполнении Георгия Делиева) и лагерного адов, она справляется превосходно.

Шикарна пара соседей главных героев - Гончаров (Алексей Горбунов) и Гончариха (Елена Репина). Более мерзких персонажей-приспособленцев, которые прогибаются под любую власть и из-за мелкой неприязни готовы сдавать в гестапо невиновных, украинский киноэкран давно не видывал.

Подытоживая, "Почему я жив" - редкий пример долгостроя, который воздается создателям сторицей. И его непременно нужно посмотреть всем людям, которые ценят выверенное, продуманное и горько-щемящее кино.

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P.S. В заголовке использована строчка из стихотворения Игоря Северянина