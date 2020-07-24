Disney кардинально переставил даты выхода своих фильмов

Disney перенес премьеры фильмов / 20th Century Studios

Из-за того, что вместо пропадания коронавируса, мир захлестнула новая волна, киностудия Disney кардинально сменила даты выхода всех своих фильмов, вплоть до Аваторв.

Руководство, скрепив сердце, переставило почти все фильмы почти что до 2028 года, пишет издание Deadline.

Фильмы Disney - новый график выхода

Аватары выйдут на год позже - с 16 декабря 2022-го, 20 декабря 2024-го, 18 декабря 2026-го и 22 декабря 2028-го соответственно;

Все фильмы по Звездным войнам перенесены на год - 22 декабря 2023-го, 19 декабря 2025-го и 17 декабря 2027-го;

Мулан и Французский вестник Уэса Андерсона и вовсе пропали из календаря;

Смерть на Ниле перенесли на 2 недели — фильм выйдет 23 октября вместо 9.

Пустой человек вместо 7 августа выйдет 4 октября.

Оленьи рога появится в кинотеатрах 19 февраля 2021-го.

Последняя дуэль Ридли Скотта перенесена с 8 января 2021-го на 15 октября того же года.

Героически на своих датах остались King’s Man: Начало (16 сентября), Черная вдова (5 ноября), Глубокие воды (12 ноября), Главный герой (10 декабря) и римейк Вестсайдской истории (17 декабря).

На очереди смена даты выхода мультфильма Душа от Pixar от Пита Доктера.

Ранее фильм Довод пропал из расписания Warner Bros