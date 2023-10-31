УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Кино и сериалы

"Год. Херсон": Дмитрий Комаров выпускает проект о деоккупации Правобережной Херсонщины

Анна Подгорная
31 октября 2023, 11:32
Уже скоро на 1+1 Украины зрители окунутся в тщательно задокументированное Комаровым путешествие по деоккупированной части Херсонщины.
Год. Херсон - новый документальный проект Дмитрия Комарова
Год. Херсон - новый документальный проект Дмитрия Комарова / коллаж: Главред, фото: Пресс-служба

В пятницу, 3 ноября, в 20:40 на 1+1 Украина состоится премьера трехсерийного авторского документального проекта Дмитрия Комарова "Год. Херсон". Новая документальная работа журналиста посвящена годовщине деоккупации Правобережной Херсонщины и города Херсон.

Дмитрий Комаров в ноябре 2022-го первым из журналистов попал в освобожденный Херсон и получил уникальные свежие свидетельства о жизни под оккупацией. Вместе с командой разведчиков он впервые снял Антоновский мост и разбитую переправу, по которой бежали русские. В почти невредимом тогда городе царило невероятное ощущение победы. Тогда казалось, что самое страшное для Херсона позади.

"Город встретил нас целым. Везде висели плакаты "Россия здесь навсегда", которые люди снимали в первый же день после освобождения. Везде были слышны сигналы машин, праздничные, счастливые возгласы. И повсюду были люди со счастливыми глазами и улыбками. Это был настоящий праздник. Наверное таких эмоций я не испытывал больше нигде. И это действительно репетиция нашего Дня Победы, который обязательно будет впереди", - вспоминает Дмитрий Комаров свой приезд в Херсон в ноябре 2022 года.

видео дня

Через год после освобождения Дмитрий снова возвращается в город, чтобы увидеть, как изменилась жизнь деоккупированного Херсона за это время.

"Когда мы вернулись через год, то увидели город совсем другим. Разбитым, с ежедневными прилетами, происходящими 24/7 по всей территории: по гражданской инфраструктуре, по мирному населению. Каждую неделю гибнут люди. Все жители - в зоне риска. Я осознал, что даже читая ежедневно новости о Херсоне и смотря репортажи оттуда, я вообще не понимал, что там происходит. Лишь прожив там несколько дней, я почувствовал всю ту боль, которую ежедневно испытывают люди", - рассказывает журналист и автор фильма.

Проект документирует окружающую реальность через живые свидетельства непосредственных участников событий и помогает осмыслить вызовы войны и оккупации.

В авторском документальном проекте расскажут о жизни в условиях оккупации Херсона и его окрестностей, о влиянии оккупационных властей на местных жителей. Новый проект Дмитрия Комарова также освещает культурные преступления России, вывоз культурного наследия Украины и повседневную жизнь под постоянными обстрелами.

О деоккупации Правобережной Херсонщины и города Херсон журналист пообщается с командующим ОК "Південь" генерал-майором Андреем Ковальчуком и командующим оперативно-стратегической группировкой войск "Таврія" Александром Тарнавским.

Не пропустите премьеру первого фильма авторского документального проекта Дмитрия Комарова "Год. Херсон" уже в эту пятницу в 20:40 на телеканале 1+1 Украина.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
война в Украине шоу-бизнес Дмитрий Комаров новости шоу бизнеса
Реклама

Главное за день

Битва за Авдеевку не завершилась: эксперт рассказал о критической ситуации

Битва за Авдеевку не завершилась: эксперт рассказал о критической ситуации

11:39 Украина
Мобилизация в Украине: что изменится с 1 ноября и кого могут призвать в войска

Мобилизация в Украине: что изменится с 1 ноября и кого могут призвать в войска

10:50 Украина
Взрывы в Севастополе: в ВМС сообщили, что было целью удара

Взрывы в Севастополе: в ВМС сообщили, что было целью удара

09:46 Украина
Все главные новости

Последние новости

12:09

После этого начнутся переговоры: эксперт объяснил главную цель Путина

12:06

Можно даже в барабан: сколько порошка сыпать в стиральную машину

11:57

Боевые птицы "под чужим флагом": у Шойгу разразились фантазиями в адрес Украины

11:56

"Просто наблюдают": эксперт раскрыл, насколько Запад готов к распаду РФВидео

11:41

"Живем дальше": Пугачева впервые за долгое время показала, как выглядит она и ее дети

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

11:39

Битва за Авдеевку не завершилась: эксперт рассказал о критической ситуации

11:32

"Год. Херсон": Дмитрий Комаров выпускает проект о деоккупации Правобережной Херсонщины

11:21

Россияне отступают: в ВСУ сообщили об успехах на левом берегу Херсонщины

11:21

Как теперь спокойно спать: врачи Лилии Ребрик узнали пол будущего ребенка

Реклама
10:59

Россияне на Запорожском направлении расстреливают украинских пленных и своих военных

10:55

Лунный день 1 ноября 2023: опасная энергия Месяца может отразиться на здоровье

10:52

В Израиле заявили о третьей фазе войны с ХАМАС: Нетаньяху объяснил, что это значит

10:50

Мобилизация в Украине: что изменится с 1 ноября и кого могут призвать в войска

10:28

Жуткая оптическая иллюзия для гениев: нужно найти кота среди летучих мышей

10:13

Жена Виктора Павлика шокировала суммой, которую зарабатывает за месяц

09:57

Кто будет президентом РФ: в Сети узнали о грандиозных перестановках в Кремле

09:50

На завтрак самое то: приготовьте идеальные мини панкейки на кефире за 20 минут

09:46

Взрывы в Севастополе: в ВМС сообщили, что было целью удара

09:30

Лидер "республиканцев" – о помощи Украине: США нужна победа Киева в войне

09:10

Ночь темнее всего перед рассветоммнение

Реклама
08:55

Церковный праздник 1 ноября: что нельзя делать в день памяти Космы и Дамиана

08:49

"Не буду защищать от РФ": Трамп признался в шантаже союзников по НАТО

08:44

ВСУ продвинулись у Бахмута и Работино: в ISW раскрыли подробности

08:04

Самолеты F-16 прибудут в Румынию для обучения украинских пилотов: Рютте назвал сроки

07:25

Ночью РФ атаковала Украину дронами: что известно

06:55

Теряют до 70% солдат: РФ бросает в "мясные атаки" пехоту "Шторм-Z" под Авдеевкой

06:10

Трибуны и сцены в прошлом: что нужно делать Зеленскому немедленномнение

05:59

Сильнейший шторм и вспышки на Солнце: Украину накроют три бури в ноябре

05:30

Гороскоп на ноябрь 2023: Скорпионов ждет месяц прибыли и удовольствийВидео

05:00

Головоломка на проверку IQ: найдите на картинке ненастоящую принцессу

04:30

"Всё просто повалится": генерал СБУ оценил сценарий распада РФВидео

04:05

Врач рассказала, что на самом деле происходит с человеком перед смертью

03:30

55-летняя Кайли Миноуг обнажила чудо-ножки в дерзком миниВидео

03:00

"Будет жесткий ответ": Фесенко оценил риск применения ядерного оружия Россией

02:32

Желательно на ночь: зачем люди ставят стакан с солью в микроволновку

02:05

Произойдет после выборов в России: генерал СБУ сообщил об важном решении Путина

01:35

Политолог пояснил, являются ли Китай, Россия и Иран "осью зла"

30 октября, понедельник
23:55

Больше, чем просто друзья: кто был самой большой любовью Мэттью Перри

23:50

"Мы движемся к цели": Кулеба заинтриговал новостями о вступлении Украины в ЕС

23:01

"Мир забудет": в Британии сделали заявление об увеличении военной помощи Украине

Реклама
22:51

Дмитрий Дикусар высказался про сбежавшего в США Влада ЯмуВидео

22:43

Защитники задыхаются, у них кружится голова: россияне лупят химическим оружием по ВСУ

22:39

В США отреагировали на антиеврейские погромы в Дагестане

21:48

Путин обвинил Украину и США в призывах к убийству евреев в Дагестане

21:47

Напиток родом из детства: польза и вред Пепси, как сделать дома

21:45

"Сто раз убивали, а он жив": Фейгин развеял фейк о смерти Путина

21:28

Сергей Стерненко. Еврейский погром "антифашистов"Видеоблоги

21:21

Гороскоп на ноябрь 2023 для Весов: чем удивит последний месяц осениВидео

21:00

Кейс Махачкалы - будет ли это "чёрным лебедем"мнение

20:59

400 окупантов одним ударом: командующий ССО сообщил о результатах операций

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыЗакускиСалаты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
Комнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаСтирка
Мода и красота
Красивый маникюрМода 2023Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волос
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять