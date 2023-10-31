"Год. Херсон": Дмитрий Комаров выпускает проект о деоккупации Правобережной Херсонщины

Уже скоро на 1+1 Украины зрители окунутся в тщательно задокументированное Комаровым путешествие по деоккупированной части Херсонщины.

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Год. Херсон - новый документальный проект Дмитрия Комарова / коллаж: Главред, фото: Пресс-служба

В пятницу, 3 ноября, в 20:40 на 1+1 Украина состоится премьера трехсерийного авторского документального проекта Дмитрия Комарова "Год. Херсон". Новая документальная работа журналиста посвящена годовщине деоккупации Правобережной Херсонщины и города Херсон.

Дмитрий Комаров в ноябре 2022-го первым из журналистов попал в освобожденный Херсон и получил уникальные свежие свидетельства о жизни под оккупацией. Вместе с командой разведчиков он впервые снял Антоновский мост и разбитую переправу, по которой бежали русские. В почти невредимом тогда городе царило невероятное ощущение победы. Тогда казалось, что самое страшное для Херсона позади.

"Город встретил нас целым. Везде висели плакаты "Россия здесь навсегда", которые люди снимали в первый же день после освобождения. Везде были слышны сигналы машин, праздничные, счастливые возгласы. И повсюду были люди со счастливыми глазами и улыбками. Это был настоящий праздник. Наверное таких эмоций я не испытывал больше нигде. И это действительно репетиция нашего Дня Победы, который обязательно будет впереди", - вспоминает Дмитрий Комаров свой приезд в Херсон в ноябре 2022 года.

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Через год после освобождения Дмитрий снова возвращается в город, чтобы увидеть, как изменилась жизнь деоккупированного Херсона за это время.

"Когда мы вернулись через год, то увидели город совсем другим. Разбитым, с ежедневными прилетами, происходящими 24/7 по всей территории: по гражданской инфраструктуре, по мирному населению. Каждую неделю гибнут люди. Все жители - в зоне риска. Я осознал, что даже читая ежедневно новости о Херсоне и смотря репортажи оттуда, я вообще не понимал, что там происходит. Лишь прожив там несколько дней, я почувствовал всю ту боль, которую ежедневно испытывают люди", - рассказывает журналист и автор фильма.

Проект документирует окружающую реальность через живые свидетельства непосредственных участников событий и помогает осмыслить вызовы войны и оккупации.

В авторском документальном проекте расскажут о жизни в условиях оккупации Херсона и его окрестностей, о влиянии оккупационных властей на местных жителей. Новый проект Дмитрия Комарова также освещает культурные преступления России, вывоз культурного наследия Украины и повседневную жизнь под постоянными обстрелами.

О деоккупации Правобережной Херсонщины и города Херсон журналист пообщается с командующим ОК "Південь" генерал-майором Андреем Ковальчуком и командующим оперативно-стратегической группировкой войск "Таврія" Александром Тарнавским.

Не пропустите премьеру первого фильма авторского документального проекта Дмитрия Комарова "Год. Херсон" уже в эту пятницу в 20:40 на телеканале 1+1 Украина.

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