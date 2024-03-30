Годзиллиада и КинКонгдиссея: рецензия на фильм "Годзилла и Конг: Новая Империя"

В украинском прокате идет фантастический боевик из легендарной франшизы - "Годзилла и Конг: Новая империя" (Godzilla x Kong: The New Empire).

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кадр из фильма "Годзилла и Конг: Новая Империя" / WarnerBros.

После того как гигантская горилла Кинг-Конг и гигантская ящерица совместно разобрали на шурупы с запчастями робота МехаГодзиллу, они поделили Землю на сферы влияния. Годзилла взял под личный контроль поверхность и сперва лупит монстров, которые с его политикой не согласны, а потом отдыхает в желтом круге арены Колизея. А КингКонг воцарился в андеграунде - так называемой Полой Земле и осваивает ее бескрайние просторы. Но вдруг оттуда наверх, на наблюдательный пункт мегакорпорации "Монарх" поступает странный сигнал, который не удается расшифровать. Туда немедленно снаряжается экспедиция в составе доктора Эндрюс (Ребекка Холл), ее приемной глухнемой дочери-индианки-телепатки Джии (Кейли Хоттл) - старой подружки Кинг-Конга еще по Острову Черепа, монстроветеринара Траппера (Дэна Стивенса) плюс за ними увязывается конспиролог-подкастер Берни (Брайан Тайлер Генри). В чем точно можно быть уверенным - гигантских монстров и гигантских разрушений на их долю выпадет просто чрезмерно.

Все-таки крайне причудливо тасуется в Голливуде франшизная колода. И легко можно наблюдать, говоря словами одного американского нобелевского лауреата, как отстающие стают победителями. Ровно так и произошло с МонстроВселенной студий WarnerBros и Legendary Pictures. Созданная в середине десятых как явная попытка поэксплуатировать легендарных персонажей в качестве ответа комиксным киновселенным Marvel и DС, всего лишь через десяток лет она на их фоне выглядит живее всех живых (а аналогичная попытка студии Universal запустить собственный аналогичный проект умер еще в зародыше - после оглушительно звенящего провала "Мумии" с Томом Крузом).

Не все было в МонстроВселенной гладко с самого начала - на очень удачный "Конг: Остров черепа" пришлось два довольно таки муторных и вымученных фильма о Годзилле. И тут продюсеры пошли на определенный риск, позвав снимать кроссовер о битве двух монстров молодого хоррормейкера Адама Вингарда (широкой публике известному разве что по провальной экранизации культового аниме "Тетрадь смерти" на Netflix) и дав ему в руки бюджет на полтораста миллионов. Но результат вышел на удивление превосходным - кино вышло яркое, броское, по-хорошему глупое и бессовестно черпающее идеи из полузабытой приключенческой книжной классики типа Жюля Верна или Эдгара Р. Берроуза. И это не говоря уже о том, как зрелищно и с любовью были нарисованы бои Годзиллы и Конга. В общем, даже несмотря на то, что фильм вышел в разгар пандемии - параллельно и в кинотеатрах и на стриминге НВО Max - денег он для запуска сиквела собрал достаточно.

Итак, что же получилось? Над фильмом работала вся та же команда, разве что Милли Бобби Браун, которая в предыдущем фильме отвечала за юмористическую линию, видимо, в который отчалила на Netflix делать свои очень странные дела. По факту ее заменил персонаж Стивенса - долбанутый медик-шутник с мелированной прической. Впрочем, юмора в "Новой империи" заметно поменьше и основной упор идет на приключения и сражения. Что и понятно - авторы явно хотели по-максимуму показать зрителям придуманный ими подземный мир и фантастических тварей - как новых, так и классических (благо их в Японии придумали достаточно, причем гигантская моль по кличке Мотра - еще не самая причудливая из них). А у коллег из Marvel (а точней - из трилогии "Стражи галактики) очень удачно "подрезали" финт з озвучиванием самых зрелищных экшен-сцен поп-хитами - это здорово разряжает обстановку и снижает пафос (без которого, понятное дело не обойтись в фильме про гигантских монстров).

Подытоживая - студии Warner и Legendary Pictures однозначно стоит поздравить. На их счету уже однозначно и первый блокбастер года (вторая часть "Дюны") и, судя по всему второй - потому как пока конкурентов "Новой империи" не предвидится.

Смотрите на видео трейлер фильма: "Годзилла и Конг: Новая Империя":

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