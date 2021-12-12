"Их догонит любовь и на куски разорвет": рецензия на фильм "Вестсайдская история"

"Вестсайдская история" / 20th Century Studios

Нью-Йорк, самый конец 50-х. Трущобы, в которых две равно агрессивные банды подростков ("Джетс" и "Шаркс", они же "Ракеты" и "Акулы") ведут междуусобные бои, вот-вот снесут к известной матери, чтобы построить дорогое жилье для солидных господ. Ситуация усугубляется еще и расизмом - ибо первая банда состоит сплошь из белых шпанюков, а вторая - исключительно из латиносов. Лидер "Джетс" Рифф (Майк Фейст) решает, что им не справиться с "Шаркс" без бывшего главаря - Тони (Энсел Элгорт) и всячески его обхаживает. Но тот только что отмотал пару лет на зоне и, понятное дело, что блатную романтику видал исключительно в гробу. Тем не менее, парень решает прийти на танцы, куда его зазывал Рифф и там с первого взгляда влюбляется в волоокую Марию (Рейчел Зеглер) - сестру атамана латиносов Бернардо (Давид Альварес). В воздухе явно запахло кровью и страданиями - что и логично для истории, вдохновленной той самой шекспировской повестью, печальней которой нет на свете.

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Не нуждающийся в представлении маэстро Стивен Спилберг много лет вынашивал идею замахнуться на Вильяма нашего Шекспира снять ремейк "Вестсайдской истории" - едва ли не самого легендарного американского мюзикла в истории, многажды оскароносного фильма, с канонической музыкой, и прочая, и прочая. В конце концов, ему удалось протолкнуть проект, который мало того, что требовал большого бюджета, так еще Спилберг решил его делать без крупных звезд (более-менее в касте известен разве что Элгорт - ролями в "Щегле" и "Малыше на драйве").

Дальше-больше - старый мюзикл выглядит в нынешнем Голливуде откровенно устаревшим, сиропным и даже расистским - уже не говоря о том, что, собственно, единственной там реальной латиноамериканкой была Рита Морено - ее Спилберг позвал и в ремейк на роль мудрой аптекарши, которая рискнула взять на работу бывшего зэка Тони. В новом фильме расовое равновесие соблюдено не в пример четче.

В целом с сюжетом режиссер и его сценарист Тони Кушнер с сюжетом обошлись бережно и как могли старались замаскировать безыскусный расизм оригинала (где белые лупили латиносов просто из-за цвета их кожи) социальной проблематикой. Не везде, к сожалению, это сработало - хотя потому, что их связывал по рукам и ногам "ромеоджульеттовский" сюжет и жанр "мюзикла" (снять на этом материале серьезную социальную драму не получилось бы никак).

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По поводу песен, танцев, костюмов и декораций нет никаких вопросов - все сделано на высшем уровне (плюс помогло несчастье в виде пандемии, во время которой Нью-Йорк временно опустевал и множество сцен Спилбергу удалось снять на натуре и задекорировать под 50-е).

С актерской игрой все не так удачно. У Элгорта герой получился слишком слащавым и не вполне харизматичным, Зеглер (видимо, в силу того, что это ее первый фильм) явно камера любит, но на фоне более опытных коллег она регулярно теряется. Хорошо выглядят только Адриана ДеБос в роли возлюбленной Бернардо Аниты и Фейст в роли Риффа. Он - настоящее открытие фильма. Парень явно тщательно проштудировал "Дикаря" и "Бунтаря без причины" и сверкает харизмой местами ничуть не хуже молодых Брандо и Джеймса Дина.

Подытоживая - фильм рекомендуется глянуть или фанатам больших американских мюзиклов, или поклонникам позднего творчества Стивена Спилберга (ну и школьникам, которым лень читать Ромео и Джульетту).

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