"Инженю на кухне": рецензия на фильм "Вкус свободы"

В украинском прокате идет фильм "Вкус свободы" - кулинарно-туристическая мелодрама режиссера Александра Березаня с Ирмой Витовской и Ириной Кудашовой в ролях.

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Ирма Витовская в фильме "Вкус свободы"/ "Ганзафильм"

Милую девушку Варю (Ирина Кудашова) увольняют из придорожного кафе за тягу к кулинарным экспериментам. Несмотря на кудахтанье мамы (Римма Зюбина) - что, мол, женщине надо уметь готовить разве для того, чтобы мужа кормить, девушка сбегает из дома и на последние деньги едет во Львов. Там она нагло врет об опыте работы в шикарном столичном ресторане и ее берет стажеркой в шикарный львовский ресторан суровый польский шеф-повар поляк (Томаш Собчак). Но у Вари есть туз в рукаве - на съемной квартире она находит раритетную кулинарную книгу 29 года авторства Ольги Франко (невестки легендарного Каменяра). Больше того - ей во плоти является сама авторка (Ирма Витовская), которая немедленно берет ее под свою опеку. А тут еще по соседству живет симпатичный айтишник (Константин Темляк) - в общем, есть от чего трепетать девичьему сердцу.

Пути украинского кинопроизводства (и уж тем более кинопроката) всегда были неисповедимы - а уж после вторжения страны-агрессора РФ и вовсе запутались донельзя. Видимо, как-то так и получилось, что с разницей на киноэкранах вышел и как бы серезный байопик "Другой Франко" (о сыне-летчика Ивана Яковича), и чистой воды беллетризованная история, основанная (если это слово, конечно, здесь уместно) на кулинарной книге супруги Петра Франка Ольги. Причем оба фильма снимала одна и та же студия. Впрочем, общего среди них практически ничего нет (разве что артистка Кудашова играла в "Другом Франко" роль второго плана).

За что можно сразу похвалить "Вкус свободы" - фильм, как это часто бывает в отечественном кино - не надувает усиленно щеки и не нагоняет пафос на пустом месте. Впрочем, это видимо, еще и продиктовано жанровыми условностями - все-таки в карамельно-туристической мелодраме не особо разгуляешься. Да такой задачи, пожалуй и не ставилось.

Режиссер Александр Березань львовскую тему разрабатывает уже несколько лет (еще со времен "Благородных бродяг") и показывает "Город Льва" весьма и весьма празднично-привлекательно. И вообще кино скроено четко по лекалам отечественной телемелодрамы - вплоть до звездных камео (певица Джамала, блогерка Виктория Маремуха, шеф-повар Алекс Якутов) - и ждать каких-то неожиданных поворотов сюжета от него не стоит (то есть хэппи-энд неминуем). Витовская привычно и обыденно царит на экране и меняет один ретронаряд за другой, Кудашова чрезвычайно мило хлопает ресницами (и, в общем-то, не блекнет на фоне звездной партнерши).

Подытоживая - "Вкус свободы" получился вполне себе приличной эскапистской сказкой, которая фанаткам и фанатам жанра подарит пару часов развлечения в полумраке кинотеатра.

P.S. Фильм стал последней работой в кино актера Павла Ли, который был убит в начале марта 2022 года в Ирпене русскими оккупантами.

Смотрите на видео трейлер к фильму "Вкус свободы":

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