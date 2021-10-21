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"История из супружеской жизни в Средневековье": рецензия на фильм Последняя дуэль

21 октября 2021, 10:20

В украинский прокат в четверг, 21 октября, выходит историческая драма Последняя дуэль - историческая драма легендарного режиссера - сэра Ридли Скотта.

Мэтт Деймон и Адам Драйвер / Twentieth Century Studios

Безумный, безумный, безумный XIV век. Живет на свете французский рыцарь бедный - молчаливый и простой, но гордый и буйный Жан де Карруж (Мэтт Деймон - трилогия про друзей Оушена, тетралогия про Джейсона Борна). Воюет исправно, проливая кровь за короля и своего господина - графа Пьера Алансона (Бен Аффлек - Перл-Харбор, Бэтмен в фильмах Зака Снайдера), записного бабника, пьяницы и труса. У Жана есть друг и кум - Жак Ле Гри (Адам Драйвер - Паттерсон, диснеевские Звездные войны) - хитроватый, осторожный, распутный и, что редкость для рыцаря, умеющий читать и писать. Но дружба заканчивается, когда граф Пьер назначает второго выбивать дань из первого. Сказать "Нет денег - вали к черту" Карруж не может и решает поправить дела выгодной женитьбой на Маргарите де Тибувиль (Джоди Комер - Убивая Еву, Главный герой). И вот, когда Карруж проливает кровь в далекой Шотландии, Ле Гри якобы проникает в его замок и насилует Маргариту. Но вот беда - об этом известно только со слов самой девушки. Карруж решает смыть позор кровью и вызывает Ле Гри на дуэль.

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Прошу простить читателей за такое длинное вступление, но, право, очень трудно без него было бы разобраться во всех хитросплетениях сюжета. Мэтр - сэр Ридли Скотт - впервые за много лет вернулся к жанру исторической драмы. И можно сразу же сказать, что попытка эта оказалось удачной (это особенно удивительно будет для тех, кто списал режиссера со счетов после Чужого: Завет и Все деньги мира). В такой мощной и яростной творческой форме Скотт не пребывал, пожалуй, со времен Царства небесного и Гладиатора.

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Джоди Комер / Twentieth Century Studios

Тем более, что задачу он себе поставил довольно сложную - рассказать историю от лица сразу трех персонажей - Карружа, Ле Гри и Маргариты. Причем старый лис, сэр Ридли, заранее обезопасил фильм от критики в чрезмерном возвеличивании мужских историй титром "Правда", предваряющим историю женщины.

И довольно уверенно режиссер с задачей справился - вопросы небольшие есть лишь как раз к новелле Маргариты. От происходящего на экране буквально не оторвать глаз (даром, что сейчас любой зритель может поглядеть в Википедии, чем дуэль закончилась) - картинка потрясающая, эпоха отображена максимально тщательно, драматизм так и брызжет-искрится. Актеры тоже играют отлично (кроме Аффлека, но у того роль маленькая и не очень выгодная - такого себе средневекового Хью Хефнера. Впрочем, он же в фильме сценарист - вместе с Деймоном ). Троица же Деймон-Драйвер-Комер купается в своих ролях и отлично взаимодействует друг с другом. Первый хорош в роли честного вояки, который, однако ради своей чести готов рискнуть жизнью жены (ведь если он проиграет дуэль, то Маргариту сожгут на костре), второй - идеален в роли человека, рвущегося из дерьма в князи, а третья - делает максимум, чтобы показать, каково жилось жертвам насилия (да и вообще женщинам) в те времена, когда в них видели не более, чем игрушку и средство для размножения.

Резюмируя. На Последнюю дуэль точно нужно идти фанатам Ридли Скотта и поклонникам исторического кино. Но если вдруг на сеанс забредет и обычный посетитель торгового центра, то он точно от фильма не останется в разочаровании.

viber
Бен Аффлек Мэтт Дэймон
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