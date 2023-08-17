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Ключ на старт и тапка в пол: рецензия на фильм "Гран Туризмо"

Дмитрий Видоменко
17 августа 2023, 10:44 обновлено 17 августа, 11:50
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В украинском прокате вышла и идет новая спортивная драма "Гран Туризмо", основанная на реальной истории автогонщика Янна Марденборо.
Гран Туризмо
кадр из х/ф "Гран Туризмо" / Columbia Pictures

В английской глубинке, в Уэльсе, среди пустошей, пива и фиш-энд-чипс живет семья Марденборо. Папа, бывший футболист, а ныне - работяга (Джимон Хонсу), хлопотливая домохозяйка-мама (Джерри Халлиуэлл - олды должны ее помнить как Джинджер Спайс из Spice Girls) и двое сыновей. И если старший (Дэниел Пуйг) полностью воле родителей послушен и хочет стать футболистом, то младший, Янн (Арчи Мадекве) целыми днями не выходит из комнаты и играет на PlayStation в гоночный симулятор Gran Turismo. Но тут прыткий пиарщик Дэнни Мур (Орландо Блум) уговаривает корпорацию Nissan запустить рискованный проект - собрать лучших игроков в GT в специальный тренировочный лагерь, дать им сурового и опытного наставника Джека Солтера (Дэвид Харбор). И лучший из игроков сможет стать реальным гонщиком. Янн разминает пальцы и принимается за дело.

Корпорация Sony в последнее время неслегка взялась за экранизацию собственных игр и даже в кооперации с Columbia Pictures создала специальную PlayStation Studios. И пока такое сотрудничество сбоев не дает - в прошлом году вышел хороший приключенческий экшн "Анчартед: на картах не значится", в начале этого - зомби-хоррор-сериал "Один из нас", собравший многомиллионную аудиторию, и буквально в прошлом месяце вышел безумный гоночный сериал "Скрежет металла".

Гран Туризмо

И вот теперь на экранах "Гран туризмо" - экранизация легендарной серии гоночного симулятора, который славится своей сложностью и вниманием к деталям. Плюс еще и фильм основан (хотя и частично) на реальной истории Янна Марденборо - задрота-геймера, который стал гонщиком (и специально для фильма выполнял все трюки с гонками вместо Мадекве).

Интересно, что снимать фильм позвали не кого-нибудь, а Нила Бломкампа - некогда надежду фантастического кинематографа, пинком с ноги открывшего двери в Голливуд своим "Районом №9". Правда, дальше дело не особенно заладилось и его зрелищные фильмы с мощным социальным подтекстом ("Элизиум: рай не на земле", "Робот по имени Чаппи") с грохотом проваливались в прокате. Одно время его прочили в режиссеры перезапуска культовой франшизы "Чужой", однако же - не сложилось.

Сразу нужно сказать, что особой воли, видимо, продюсеры на съемках "Гран Туризмо" Бломкампу не давали - и уж во всяком случае не дали ему оседлать любимого конька и хотя бы для виду (как это разрешили сделать Грете Гервиг в "Барби", например) покритиковать корпорации. Но в целом картинку режиссер выстроил приятную глазу и сочную. Не говоря уже о том, что на фоне бесконечных "Форсажей" с их постоянным попиранием законов физики и логики, увидеть зрелищные и реалистичные гонки - просто любопытное зрелище.

Гран Туризмо

Плюс на фоне других актеров выделяется Дэвид Харбор - который, судя по всему, готов на все, чтобы вырваться из тени своего персонажа из "Очень странных дел" да и вообще из сериального гетто в большой кинематограф. Своего довольно скупо прописанного персонажа он оживил по-максимуму. Да так, что остальные актеры на его фоне явно теряются. Арчи Мадекве (известный по хоррору "Солнцестояние") тоже старается изо всех сил, но, поскольку это его первая главная роль, справляется далеко не всегда.

Подытоживая - "Гран туризмо" получился хорошим летним киноразвлечением. Он, конечно, мог бы быть немного покороче по хронометражу и реклама корпорации Sony могла бы быть чуть менее навязчивой, но кино наверняка понравится фанатам игры, автогонок та и просто любителям зрелищ на большом экране.

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