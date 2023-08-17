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Когда немилы хазяйские харчи: рецензия на фильм "Бродяги"

Дмитрий Видоменко
17 августа 2023, 13:15 обновлено 17 августа, 13:21
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В украинский прокат вышла новая комедия редкой непристойности - фильм о собаках "Бродяги".
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кадр из х/ф "Бродяги" / Universal Pictures

В американской глуши посреди леса живет классический реднек Даг (Уилл Форте) - алкоголик, придурок и разгильдяй. От одной из бывших подруг у него остался симпатичный двортерьер Реджи (озвучка - Уилл Феррелл), которого тот всячески третирует и пытается от него избавиться. Но пес упрямо находит дорогу домой. И когда Реджи ненароком разбивает любимый бонг Дага, тот свирепеет и завозит бедную собаку за много километров от дома. Реджи быстро сводит знакомство с другими дворнягами - психованным живчиком Вжиком (озвучка - Джейми Фокс), флегматичным психотерапсом Лютым (озвучка - Ренделл Парк), и красоткой-нюхачкой Мэгги (озвучка - Айла Фишер). И те быстро подбивают его найти Дага и устроить тому жестокое наказание.

В последнее десятилетие пошлая и непристойная комедия - некогда чуть ли не не основной в Голливуде юмористический жанр, переживала очень непростые времена. Всегда балансируя на тонкой грани между guilty pleasure и f@cking shame, когда-то они собирали миллионы в прокатах и миллионы зрителей в кинозалах (либо отлично продавались на DVD). Но в 2010-х все это постепенно исчезло, а титаны сортирного-генитального юмора или сменили вектор работы (вроде братьев Фаррелли) или более-менее пропали из виду как братья Уэйанс. И только изредка в широкий прокат попадали проекты, сделанные в таком стиле (по типу мультфильма "Полный расколбас" или комедии "Хорошие мальчики").

Тем ценнее увидеть на экранах "Бродяг". Буквально с первых же сцен авторы полностью бьют по газам и демонстрируют, что святого для них нет ничего - и она намерены поиздеваться над сиропными фильмами о животных (скажем, вроде "Бетховена" или "Собачей жизни"). А уж с выдумкой и бесстыдством у авторов "Бродяг" все в полном порядке.

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Еще нужно в очередной раз отметить украинских локализаторов - они провели прекрасную работу над шутками из оригинала (реднековский говорок Реджи хорошо передан нашим родным суржиком). В том числе оказалось прекрасной идеей позвать на озвучку двух главных ролей звезд сериала "Поймать Кайдаша" - Григория Бакланова и Тараса Цимбалюка.

Подытоживая - всем, кто соскучился по непристойностям на большом экране, всем, кто хочет погыгыкать и поржать над пошлостями, "Бродяги" строго рекомендуется. Такое кино - товар нынче штучный.

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