Кошки, которые гуляют сами по себе: рецензия на фильм "Элла и черный ягуар"

В украинском прокате идет франко-канадская анималистически-экологическая комедия - "Элла и черный ягуар" .

https://glavred.info/movies/koshki-kotorye-gulyayut-sami-po-sebe-recenziya-na-film-yaguar-10540577.html Ссылка скопирована

кадр из х/ф "Элла и ягуар" / Studiocanal

Семейство Эдисонов (папа - врач, мама - экоактивист и лапочка-дочка) мирно живут себе в джунглях Амазонки, помогают индейцам и водятся со всякой живностью. Как-то они спасают детеныша черного ягуара (он более известный как пантера) и называют его Хоуп. Но вскоре случается трагедия и семье приходится срочно вернуться в Нью-Йорк. Через дочка подросшая доча Элла (Люми Поллак) случайно перехватывает письмо от тамошнего вождя ее отцу, который говорит - мол, все пропало, браконьеры лютуют и охотятся на единственного оставшегося черного ягуара. Девочка все бросает, обманывает родных и устремляется в Амазонию - спасать подругу детства. Но за ней увязывается ее недотепистая учительница биологии Анья (Эмили Бетт Рикардс). И приключения начинаются.

Фильмы про животных и с участием животных были некогда очень популярными в 90-е (вспомнить хотя бы дилогию о "Бетховене"), но вот в наше время их во всемирном прокате увидишь нечасто (из последного вспоминается разве что джеколондовская экранизация "Зов предков" с Харрисоном Фордом), но вот в некоторых локальных кинематографах этот жанр все еще популярных. Собственно, франко-канадское кино "Элла и черный ягуар" - яркий тому пример. Режиссер Жиль де Местр вообще специализируется на таких проектах и уже снял несколько таких вот анималистических фильмах.

Чего у "Эллы..." не отнять - так это легкости повествования и воздушности картинки, вообще свойственного французскому кино. Персонаж Рикардс - так и вовсе натуральным образом продолжает традиции блондинистых галльских недотеп - по типу героев Пьера Ришара или Бурвилля. И на ней многое в кино держится. Плюс отдельный респект создателям за то, что они рискнули хотя бы в половине сцен снять настоящего ягуара, а не полностью воспользоваться услугами компьютерной графики, как-то принято в современном кино.

К тому же, в кадре реальные джунгли амазонки, а не построенные специально в павильоне или, опять же, не нарисованные кудесниками спецэффектов. В остальном же фильм четко отрабатывает свой рейтинг и от канонов жанра не отходит.

Подытоживая - если кто соскучился по добрым и забавным фильмам про животных, то поход на "Эллу и ягуар" им в ближайший кинотеатр строго рекомендован.

Смотрите на видео трейлер фильма: "Элла и черный ягуар":

Другие тексты о кино:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.