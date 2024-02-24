Коты-вальты и собаки-забияки: рецензия на фильм: "Кот & Пес: безумные приключения"

В украинских кинотеатрах идет фильм "Кот & Пес: безумные приключения" - французская комедийная мелодрама в классическом стиле режиссерки Рем Кериси.

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кадр из фильма "Кот & Пес: безумные приключения" / Gaumont

В далеком и заснеженной Монреале происходит кража гигантского рубина из банковского хранилища. Укравший его матерый вор Джек по кличке "Котяра" (Франк Дюбоск) пытается скрыться от бравого копа Брандта (Филипп Лашо), но драгоценный камень случайно проглатывает бездомный щенок-лабрадор Чи-Чи (украинская озвучка - стендапер Василий Байдак). В пылу погони в аэропорту Джек случайно сталкивается с Моникой (Рем Кериси, она же режиссерка) - блогеркой, которую прославила ее кошка Дива (украинская озвучка - стендаперка Лера Мандзюк). Естественно, животных не пускают в салон самолета и в клетках сдают в багаж - откуда они мигом выпадают. Приключения начинаются.

Если у рядового, а не искушенного зрителя спросить - какие жанры у него крепко-накрепко связаны с термином "французское кино", то ответ наверняка будет не "нувель вог" или там "поляр", а попросту комедии и мелодрамы.

Так вот, "Кот & Пес: безумные приключения" - ярко выраженный представитель обоих этих жанров (разве что с небольшой примесью роуд-муви). Режиссерка и исполнительница главной роли не стала изобретать велосипед и выдала более-менее традиционную смесь для галльской кинокомедии из трюкового-физического юмора, сдобренного для вкуса толикой сентиментальности. Тем более что, благодаря современным спецэффектам, ей и прочим членам съемочной группы не пришлось мучиться с животными - все они нарисованы на компьютерах (причем довольно достоверно). Плюс, опять же, в традициях французской комедии, артисты переигрывают - кто немного, как Дюбоск, кто люто, как Лашо.

Подытоживая, скажем - "Кот & Пес" можно смело рекомендовать как всем фанатам французской комедии, так и просто любителям отключить на полтора часа мозги и знатно погоготать под пиво и поп-корн в зале.

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