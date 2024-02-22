Люби-стреляй регги: рецензия на фильм "Боб Марли: одна любовь"

В украинском прокате идет музыкальный байопик "Боб Марли: One Love" (Bob Marley: One Love), посвященный легендарному ямайскому музыканту.

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кадр из фильма "Боб Марли: одна любовь" / Paramount Pictures

1976 год. Бывшая британская колония, цветущий остров Ямайка раздираем бедностью, преступностью и политическими дрязгами. Местного уроженца и главную звезду взращенного тут же, в марихуановом дыме, стиля музыки "регги" Боба Марли (Кингсли Бен-Адир) уговаривают дать бесплатный концерт - чтобы этими самые распри хоть немного сгладить. За пару дней до концерта неизвестные стреляют в самого Марли, его жену Риту (Лашана Линч) и музыкантов из его группы The Wailers. Марли на концерте все-таки выступает, показывает беснующейся публике следы от пуль, а потом отправляет жену с детьми в Штаты, а сам с музыкантами едет писать очередной альбом в Лондон.

Много воды утекло с тех пор, как вышел фильм "Богемская рапсодия" о Фредди Меркьюри и группе Queen (уже и выпустившую это кино студию "20 век Фокс" слопала всемогущая корпорация Дисней), а продюсеры продолжают запускать в прокат музыкальные байопики. Их можно понять - кино это среднебюджетное обычно, спецэффектов особых не требует и кинозвезд, которым нужно платить громадные гонорары. А армия фанатов артиста наверняка хотя бы раз, но сходит на этот фильм в кинотеатр. Примерно по такой схеме прошли в прокате фильмы про Элтона Джона и Элвиса Пресли, а в этом году вышел вот фильм про Боба Марли и скоро выйдет кино про Эми Вайнхаус.

При этом, пожалуй, кроме "Рокетмена", где киношникам дал разрешения показывать себя практически без купюр лично сам Элтон Джон, такого рода фильмы делаются в плотном сотрудничестве с семьей покойного артиста - что, конечно, обеспечивает потом происходящему на экране благообразность и некую "забронзовелость" образа.

Фильм "Боб Марли: одна любовь" - тут исключением не стал. Он снят продюсерской конторой Брэда Питта Plan B в содружестве с семейной компанией Марли Tuff Gong Pictures. И, конечно, ни малейшего пятнышка на светлом образе покойного Боба - здесь он светоч, кумир миллионов, неумолимый борец за мир во всем мире. И только подлая меланома да религиозное упрямство привели к его смерти во цвете лет.

Тема, скажем так, половой невоздержанности покойного Марли - а у него в законном браке родилось только трое (плюс двое усыновленных) из одиннадцати, фильм деликатно обходит. Ну и, собственно, из фильма не очень понятно, как байстрюк - сын британского старого солдата и юной черной красотки - сумел прийти к успеху и стать одним из самых известных музыкантов XX века.

Режиссер Рейнальдо Маркус Грин, который пару лет назад дебютировал, опять же, с байопиком про отца теннисисток сестер Уильямс "Король Ричард" снял "Одну любовь" уверенно, но без особых изысков, 70-миллионный долларовый бюджет позволил более-менее красиво воссоздать 70-е, ну а семья Марли обеспечила доступ ко всем хитовы записям Bob Marley and The Wailers (некоторые, правда, Бен-Адир перепел и получилось довольно аутентично).

Подытоживая - "Боб Марли: одна любовь" получился фильмом качественным, но сделанным без заметного вдохновения. В качестве воскресного развлечения в кинотеатре он вполне подходит, но новых высот в жанре не берет и вряд ли привлечет к музыке Боба Марли новых фанатов.

Смотрите на видео трейлер фильма "Боб Марли: одна любовь"

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