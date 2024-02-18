"Мадам, Вам мало в Нью-Йорке пространств": рецензия на фильм "Мадам Паутина"

В украинский прокат вышел супергеройский фильм "Мадам Паутина", являющийся частью Вселенной Человека-паука от студии Sony.

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кадр из х/ф "Мадам Паутина" / Sony Pictures

В начале нулевых в Нью-Йорке работает водителем машины скорой помощи симпатичная брюнетка Кассандра "Кэсси" Уэбб (Дакота Джонсон). У нее было трудное детство - мама умерла 30 лет назад родами после тяжелого путешествия в джунглях Перу за какими-то магическими пауками. Вообще Кэсси довольно странная, но в общении милая - правда, своего напарника по экипажу Бена Паркера (Адам Скотт) твердо держит во френдзоне. Но тут девушке случается пережить клиническую смерть и она начинает видеть мертвых людей ближайшее будущее. А тут еще в дело вступает загадочный тип из прошлого ее матери - Иезекиль Симмс (Тахар Рахим), который часто снятся кошмары, в которых его убивает новый состав группы Виа Гра троица девиц в паучьих костюмах - Джулия (Сидни Свини), Изабелла (Аня Коразон), Мэтти (Селеста О'Коннор). Естественно, Симмс решает разыскать их и разобраться на месте. В общем, все так сложно и все так запутанно.

Думается, уже можно с полным правом называть 2023-й - годом крушения супергеройского кино в Голливуде. Практически все большие проекты провалились в прокате - ведь зрителей, скорей всего, попросту перекормили таким контентом. Посему на 2024-й флагманы этого жанра - DC и Marvel - снизили активность. Первые - до нуля, а вторые - до минимума (у них вышел только странный сериал "Эхо" про глухую и одноногую (!) мстительницу и летом выйдет новообретенный третий "Дедпул". И, получается, что во флагманы подыхающего жанра вырвалась студия "Sony", у которых в 2024-м выйдут сразу три таких проекта. Помимо "Мадам Паутины", это "Крейвен-охотник" и третий "Веном".

Здесь, правда скажем сразу - боссы этой студии наверняка искусали локти десятки раз и ругали на чем свет стоит "папередников", которым в 90-е, в момент жуткого кризиса издательства Marvel, предлагали выкупить за относительно небольшие деньги права на экранизацию историй всех (sic!) главных персонажей. Но тогда боссы "Sony" пожадничали и купили только права на Человека-паука и прочих героев из комиксов с ним. Вот потому-то, несмотря на отдельные успехи в нулевые, в десятые "сониевские" фильмы о супергероях плелись в хвосте, в то время как DC и особенно Marvel срывали всю кассу. Так успешно, что в 2016-м в "Sony" не придумали ничего лучше, как "вернуть" права на "Паучка" в Marvel и все последующие фильмы с Томом Холландом в главной роли делать пришлось уже совместно.

Вот и получилось, что самостоятельно "Sony" могли снимать фильмы только о второстепенных героях и злодеях "паучьего" мира. И если дилогия "Веном" более-менее имела успех у зрителей (видимо, еще и потому, что Том Харди не растерял пацанское обаяние и имел немалый контроль над проектом), то "Морбиус" про врача-вампира провалился с треском (и даже армия фанаток Джареда Лето ничего не смогла сделать).

И вот пришло время "Мадам Паутины". Тут сразу нужно сказать - какие-то чисто технические недостатки фильма можно объяснить тем, что на него выделили бюджет, меньший, чем даже на первого "Венома" пятилетней давности (а ведь инфляцию никто не отменял). Но беда в том, что в остальных аспектах кино тоже не блещет - оно вышло довольно сумбурным и дерганым.

Режиссерка, Си Джей Кларксон (для которой это кинодебют) решила, видимо, что раз действие происходит в нулевых, то его и нужно стилизовать под блокбастеры того времени - то есть, в первую очередь, сделать крайне дерганый монтаж (которым, в те времена славились, скажем, Майкл Бэй и Тони Скотт), но преуспела, в общем не особо. Сюжет тоже довольно сумбурный и требует какого-никакого, а знакомства с первоисточником (иначе тяжело понять, почему так важна беременная девушка по имени Мэри Паркер, в роли которой появляется "звездная дочь" Эмма Робертс). И так далее, и тому подобное.

Хотя как раз к актерам претензий особо нет, особенно к опытным типа Джонсон, Свини (хотя в свои 27 она странновато выглядит в роли школьницы в мини-юбки) и Рахима (хотя его мрачноватая харизма задействована по минимуму).

Подытоживая - на "Мадам Паутину" стоит сходить или совсем оголодавшим по комиксным боевикам людям, или фанатам Дакоты Джонсон, которые соскучились по ней на большом экране (ведь "Оттенки серого" давно кончились).

Смотрите на видео трейлер фильма "Мадам Павутина":

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