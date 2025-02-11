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Мир наизнанку. Украина с Дмитрием Комаровым: названа дата премьеры нового сезона

Анна Подгорная
11 февраля 2025, 21:24
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В увлекательную экспедицию к источникам суперсилы украинцев поклонники проекта вместе с Комаровым отправятся уже в считанные дни.
Дмитрий Комаров
Мир наизнанку. Украина с Дмитрием Комаровым новый сезон - где и когда смотреть / коллаж: Главред, фото: instagram.com/komarovmir

Что рассказал Дмитрий Комаров:

  • Какой теме он посвятил новый сезон Мира наизнанку
  • Когда состоится премьера

В декабре 2024 года Дмитрий Комаров, путешественник, журналист и автор проектов Мир наизнанку и Мандруй Україною, после длительного отсутствия в информационном пространстве сообщил поклонникам радостную новость: новому сезону про Украину - быть!

Сегодня стала известна дата премьеры Мир наизнанку. Украина. Главный лейтмотив новых выпусков - поиск, осознание и поддержка силы украинцев во всех уголках нашей прекрасной родины.

"Мне пишут наши герои программ, знакомые, товарищи, гиды и переводчики со всего мира. Спрашивают "как ты там?". И почти все выражают свое уважение украинцам. Почему? Потому что на нашей земле уже скоро 3 года, как идет полномасштабная война со страной, которая больше в 28 раз по площади, превосходит по количеству населения, ресурсов, финансов, вооружения и тому подобное. А мы держимся. И главное - несмотря на все ужасы войны, ежедневные трагедии, бытовые обстоятельства в виде отсутствия света, обстрелов, бесконечных воздушных тревог, украинцы находят силы не просто существовать, а жить полноценно. Откуда эта сила? В чем ее секреты? Этому и посвящается наш новый сезон. Мы проедем всю страну: с Юга на Север, с Запада на Восток, будем искать силу на земле и под ней, в воздухе и на воде. Этот сезон точно добавит вам оптимизма и неоднократно удивит", - рассказал Дмитрий Комаров 1plus1.ua.

В экспедиции по Украине, в которую путешественник предлагает отправиться и зрителю, будут спуски в глубокие пещеры, экзотические обряды и истории простых украинцев - такие трогательные, поучительные, родные и вдохновляющие. Каждый эпизод - новое место, новый источник силы, который показывает изнанку украинского мира.

Новый сезон проекта Дмитрия Комарова Мир наизнанку. Украина, посвященный секретам суперсилы украинцев, уже 28 февраля в 20:00 на 1+1 Украина.

Смотрите первые кадры нового сезона Мир наизнанку. Украина с Дмитрием Комаровым:

Дмитрий Комаров - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что Дмитрий Комаров осуществил мечту детей, родители которых погибли из-за войны. На новогодние праздники он встретился со своими маленькими и самыми преданными поклонниками.

Также в Сети стали появляться слухи о том, что журналист и путешественник больше не женат Александре Кучеренко. Пару заподозрили в разрыве, когда они перестали появляться вместе на публике.

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Кто такой Дмитрий Комаров?

Дмитрий Комаров - украинский журналист, путешественник, фотограф; автор и ведущий программы "Мир наизнанку" и "Мандруй Україною". Заслуженный журналист Украины. Автор документального проекта "Год", сообщает Википедия.

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